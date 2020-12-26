Япония вводит запрет на въезд в страну до конца января 2021 года

Власти Японии вводят временный запрет на въезд в страну для граждан всех стран мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявлении правительства.
Новые меры безопасности будут действовать с 28 декабря и до конца января 2021 года. Новые правила не коснутся только граждан Японии и иностранцев, имеющих долгосрочные визы. Такое решение было принято в связи с новым, более заразным штаммом коронавируса, который зафиксирован уже в ряде стран.
В Японии уже официально подтверждены пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Двое из них прибыли в токийский аэропорт Ханэда, остальные трое — в аэропорт Кансай в Осаке. В настоящее время их поместили на карантин.
Напомним, с 28 декабря власти Турции обязали авиапассажиров, прибывающих в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
Ранее в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций. Мутация получила название N501Y — она находится в той части вируса, которая отвечает за заражение клеток организма.
С 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня. Закроются заведения общепита, театры и кинотеатры, а людям запретят встречаться со всеми, кроме ближайших родственников и сожителей. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Ранее Италия, Нидерланды и Бельгия также отменили авиасообщение с королевством в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Аналогичные меры готовы принять во Франции и Германии.
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