Япония вводит запрет на въезд в страну до конца января 2021 года

Новые меры безопасности будут действовать с 28 декабря и до конца января 2021 года. Новые правила не коснутся только граждан Японии и иностранцев, имеющих долгосрочные визы. Такое решение было принято в связи с новым, более заразным штаммом коронавируса, который зафиксирован уже в ряде стран.

В Японии уже официально подтверждены пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Двое из них прибыли в токийский аэропорт Ханэда, остальные трое — в аэропорт Кансай в Осаке. В настоящее время их поместили на карантин.