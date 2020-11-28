Из Петербурга откроются чартерные рейсы в Дубай

Авиакомпания «Россия» запускает еженедельные чартерные рейсы из Петербурга в Дубай. Полеты будут осуществляться по воскресеньям с 6 декабря.
Ближайшие рейсы запланированы на 6, 13, 20 и 27 декабря. «К перевозке на чартерных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешён перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений», — уточняется в сообщении компании.
Рейс FV5659 отправляется из Пулково в 00:10 и прилетает в Дубай в 7:15 по местному времени. Обратный рейс FV5660 вылетает из Дубая в 8:15 и прибывает в 13:15. Осуществлять рейсы будут на самолетах Boeing 737.
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда.
В ноябре авиакомпания Turkish Airlines планировала удвоить количество рейсов из Петербурга в Стамбул. Однако из-за того, что около 90% заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции, число авиарейсов между странами могут сократить.
С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.
А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия так и не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
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