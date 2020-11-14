Россия возобновит полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Полеты в Эфиопию будут совершаться три раза в неделю, на Сейшелы — два раза. При этом сроки начала возобновления авиасообщения с этими странами не уточняются.