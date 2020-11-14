Россия возобновит полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на кабинет министров.
«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Полеты в Эфиопию будут совершаться три раза в неделю, на Сейшелы — два раза. При этом сроки начала возобновления авиасообщения с этими странами не уточняются.
Ранее стало известно о том, что власти Таиланда открывают границы для граждан всех стран мира вне зависимости от эпидемиологический обстановки. Пустят и россиян — однако для того, чтобы оформить визу, понадобится иметь на банковском счету более 1 миллиона рублей.
Напомним, с 27 марта правительство России отменило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. В ноябре авиакомпания Turkish Airlines планировала удвоить количество рейсов из Петербурга в Стамбул.
С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия так и не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
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