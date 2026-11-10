«Яндекс» безвозвратно потерял почти 3% клиентских данных Yandex Cloud после атак БПЛА

Клиенты, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, не потеряли свои данные — «сохранены все 100%», утверждают в корпорации.

После атак компания пересмотрела свой подход к бэкапам. Раньше пользователям нужно было самостоятельно включать резервное копирование, теперь при создании каждой новой виртуальной машины оно запускается автоматически. От резервного копирования можно отказаться, но эта функция, подчеркивает «Яндекс», остается «базовым способом снизить риски при непредвиденных обстоятельствах». Условия резервного копирования при этом не изменились, отмечают в компании.

Тем временем, инженеры продолжают распределять вычислительные ресурсы Yandex Cloud по новым независимым локациям в разных регионах РФ. Количество локаций продолжит увеличиваться, заверили в «Яндексе».

Сбои в работе «Яндекс GO», «Яндекс Еда», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск» и других сервисов компании произошли в первой половине октября. Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании — за несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Последняя пришлась на воскресенье, 11 октября. Спустя больше недели, 19 октября, в своих соцсетях компания отчиталась о восстановлении работы городских сервисов. Позже «Яндекс» заявил, что восстановил основные функции «Пэя». В качестве поддержки своих пользователей компания отменила до конца октября плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360».