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В Петербурге не работают сервисы «Яндекса» после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире

Согласно данным DownDetector, проблемы со связью начались около четырех часов утра.

Фото: скриншот сайта DownDetector

Пользователи из Петербурга столкнулись с масштабными сбоями в экосистеме «Яндекса». Причиной стал удар беспилотников по дата-центру компании во Владимире, в результате которого объект полностью остановил работу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Yandex Cloud Alerts.

Больше всего жалоб от петербуржцев поступает на работу самого «Яндекс Браузера», а также сервисов «Яндекс Пэй» и «Яндекс Про» — на них пришлось свыше 7,7 тысячи и 4,6 тысячи обращений соответственно.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил факт атаки на инфраструктурный объект в пригороде, добавив, что на месте начался пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Из-за происшествия временно отключались две подстанции, но электроснабжение уже частично восстановили.

Напомним, дата-центр во Владимире стал третьей подобной площадкой компании, подвергшейся атаке за последнюю неделю. Всего «Яндексу» принадлежит пять дата-центров.

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