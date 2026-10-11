В Петербурге не работают сервисы «Яндекса» после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире

Пользователи из Петербурга столкнулись с масштабными сбоями в экосистеме «Яндекса». Причиной стал удар беспилотников по дата-центру компании во Владимире, в результате которого объект полностью остановил работу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Yandex Cloud Alerts.

Больше всего жалоб от петербуржцев поступает на работу самого «Яндекс Браузера», а также сервисов «Яндекс Пэй» и «Яндекс Про» — на них пришлось свыше 7,7 тысячи и 4,6 тысячи обращений соответственно.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил факт атаки на инфраструктурный объект в пригороде, добавив, что на месте начался пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Из-за происшествия временно отключались две подстанции, но электроснабжение уже частично восстановили.

Напомним, дата-центр во Владимире стал третьей подобной площадкой компании, подвергшейся атаке за последнюю неделю. Всего «Яндексу» принадлежит пять дата-центров.