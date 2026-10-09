Еще один дата-центр «Яндекса» пострадал от БПЛА. Часть сервисов может работать с перебоями

По данным компании, в атаке на центр никто не пострадал. Сейчас «Яндекс» оценивает полный масштаб ущерба. На месте работают экстренные службы и специалисты компании.

DownDetector за последний час получил более 200 обращений о сбоях поисковой системы «Яндекса». В комментариях отмечают, что неполадки возникают также в работе сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Еда», а также нейросети «Алиса AI».

Накануне от атаки БПЛА пострадал другой дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области. Из-за удара по зданию произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Компания сообщила, что ей пришлось полностью остановить работу этого дата-центра, а также предупредила о недоступности части сервисов «Яндекса» для пользователей. Вечером того же дня компания заявила, что пока не может «подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра в Сасово».

По данным пользователей, 8 октября сбои затронули работу браузера, почты, «Яндекс Маркета» и других. На фоне сообщений об атаках на дата-центр в Сасово не работали сайты и сервисы некоторых компаний. Среди них были «Т-Банк», «ВКонтакте», РЖД, Avito, Twinby, и «Циан». Последний заявил, что сбой произошел «в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера».

Также в тот день временно не открывались сайты крупнейших российских СМИ: РБК, «Ведомостей», «РИА Новости», «Коммерсанта» и ИС «Вести». Позже проблемы с доступом к этим сайтам объяснили сбоем в сети провайдера защиты от DDoS-атак Curator, который возник из-за «человеческой ошибки».