«Яндекс Пэй» все еще восстанавливает свои сервисы. Больше 10 дней прошло с последней атаки БПЛА на дата-центр компании

С начала прошлой недели пользователям вернули возможность производить оплату и переводы. Стабильно работают функции «Сейвов»: можно открывать накопительные счета, вклады и фонды, переводить деньги между счетами и на карту «Пэй», следить за балансом.

В «Яндексе» признали, что больше всего вопросов у пользователей возникает относительно «Сплита» и и других кредитных продуктов. В компании заявляют, что постепенно восстанавливают оплату картой «Супер Сплита» — «сейчас она работает уже у миллионов пользователей, скоро появится и у остальных».

С 16 октября погашение платежей снова проходит в обычном режиме. При этом часть пользователей не успела внести платежи, которые приходились на период с 11 по 21 октября, и теперь им важно не допустить просрочки. Таким клиентам «Яндекс» советуют проверить баланс привязанной карты. Если на ней достаточно денег, платеж спишется автоматически в дату, указанную в графике. О предстоящем списании пользователям также напомнят по СМС.

Сбои в работе «Яндекс GO», «Яндекс Еда», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск» и других сервисов компании произошли в первой половине октября. Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании — за несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Последняя пришлась на воскресенье, 11 октября. Спустя больше недели, 19 октября, в своих соцсетях компания отчиталась о восстановлении работы городских сервисов. Также в качестве поддержки своих пользователей компания отменила до конца октября плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360».

Что происходит с рунетом из-за атак на дата-центры и какие действия стоит предпринять российским пользователям, Собака.ru рассказывала в этом материале.