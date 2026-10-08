Сервисы «Яндекса» не работают после атак БПЛА на дата-центр компании в Рязанской области

«Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей», — заявили изданию в пресс-службе.

Тем временем, мониторинг DownDetector за последний час зафиксировал сотни жалоб на сбои браузера и электронной почты «Яндекса». Некоторые пользователи также пишут, что не могут воспользоваться сервисом «Яндекс Маркет». Как убедилась Собака.ru, при попытке открыть почту на экране появляется сообщение о том, что «сервис временно не работает», однако браузер «Яндекса» загружается.

Обновление в 12:11. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что команда оперативно устранила «временные сложности при работе с почтой», которые ранее наблюдались у части пользователей.

Обновление в 13:17. Пользователи продолжают жаловаться на работу браузера компании. За последний час мониторинг DownDetector зафиксировал почти 200 обращений.

Обновление в 14:38. В пресс-службе «Яндекс Маркета» сообщили, что к 9:20 по московскому времени сервис работал в штатном режиме.