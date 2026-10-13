Плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360» отменили до конца октября

В «Яндексе» отметили, что сервисы «пока работают с ограничениями». Причем некоторые функции компания ограничила намеренно, «чтобы обеспечить работоспособность основных сценариев».

«Задача номер один — восстановить полную работу сервисов, необходимых бизнесу и пользователям. На это направлены усилия всех команд “Яндекса” — даже тех, которые напрямую не связаны с дата-центрами и инфраструктурой», — заявили в компании.

Сбои продолжаются уже несколько дней. Они затронули такие сервисы, как «Яндекс GO», «Яндекс Еда», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск» и другие. Их причиной стали атаки беспилотников на дата-центры компании — за несколько дней налетам БПЛА подверглись сразу три объекта: в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. При этом к вечеру в день третьей атаки «Яндекс» сообщил, что постепенно восстанавливает доступ к «Алисе», поиску, картам, такси, почте и другим сервисам, но «некоторые их функции пока остаются недоступны». Что происходит с рунетом из-за атак на дата-центры и какие действия стоит предпринять российским пользователям, Собака.ru рассказывала в этом материале.