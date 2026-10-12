Рунет сбоит уже четвертый день! Когда он вернется к привычной работе? Что делать пользователям? Когда нормально заработает такси?

«Карты не работают, транспорта нет», — так описывает работу сервисов «Яндекса» петербурженка Татьяна. В аналогичной ситуации сейчас оказываются большинство пользователей рунета.

Все началось утром в четверг после удара по центру обработки данных компании в Сасово, что в Рязанской области. Точных сведений о разрушениях нет, однако еще 8 октября ЦОД остановил работу. Часть сервисов самого «Яндекса», сайты крупных компаний (включая МТС и «Авито»), а также крупнейших российских СМИ на время оказались недоступны.

На следующий день был поврежден еще один дата-центр «Яндекса» в Калуге. По сообщениям СМИ, из строя полностью вышли «несколько модулей». А в воскресенье стало известно о повреждении третьего за четыре дня ЦОД компании, на этот раз уже во Владимирской области.

В итоге всего произошедшего проблемы фиксировались у сайтов «Додо Пиццы», «М.Видео», «Ленты», «Магнита» и сервиса Timepad. С проблемами при вызове такси сталкивались не только в России, но и в Армении, Грузии и даже в Сербии.

О перебоях с поставками сообщили даже производители напитков. «Вследствие форс-мажорной ситуации, связанной с выходом из строя дата-центров компании „Яндекс“, с 04:00 (МСК) 11.10.2026 наблюдаются системные сбои в работе системы маркировки в связи с недоступностью сервисов провайдера UTrace» — говорится в сообщении ООО «Мултон Партнерс» (производят напитки под брендами «Добрый», Rich, «Моя Семья», BonaAqua).