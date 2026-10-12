Рунет сбоит уже четвертый день! Когда он вернется к привычной работе? Что делать пользователям? Когда нормально заработает такси?

Российский сегмент интернета лихорадит уже несколько дней — все началось в четверг, когда атаке подвергся центр обработки данных компании «Яндекс» в Рязанской области. К понедельнику число поврежденных ЦОДов увеличилось до трех: часть сервисов так и недоступны, в частности «Яндекс Пэй». Почему удары по трем дата-центрам так серьезно повлияли на весь русскоязычный сегмент интернета? Когда он вернется к нормальной работе? Что делать пользователям? Разбираемся вместе с экспертами.
«Карты не работают, транспорта нет», — так описывает работу сервисов «Яндекса» петербурженка Татьяна. В аналогичной ситуации сейчас оказываются большинство пользователей рунета.
Все началось утром в четверг после удара по центру обработки данных компании в Сасово, что в Рязанской области. Точных сведений о разрушениях нет, однако еще 8 октября ЦОД остановил работу. Часть сервисов самого «Яндекса», сайты крупных компаний (включая МТС и «Авито»), а также крупнейших российских СМИ на время оказались недоступны.
На следующий день был поврежден еще один дата-центр «Яндекса» в Калуге. По сообщениям СМИ, из строя полностью вышли «несколько модулей». А в воскресенье стало известно о повреждении третьего за четыре дня ЦОД компании, на этот раз уже во Владимирской области.
В итоге всего произошедшего проблемы фиксировались у сайтов «Додо Пиццы», «М.Видео», «Ленты», «Магнита» и сервиса Timepad. С проблемами при вызове такси сталкивались не только в России, но и в Армении, Грузии и даже в Сербии.
О перебоях с поставками сообщили даже производители напитков. «Вследствие форс-мажорной ситуации, связанной с выходом из строя дата-центров компании „Яндекс“, с 04:00 (МСК) 11.10.2026 наблюдаются системные сбои в работе системы маркировки в связи с недоступностью сервисов провайдера UTrace» — говорится в сообщении ООО «Мултон Партнерс» (производят напитки под брендами «Добрый», Rich, «Моя Семья», BonaAqua).
Почему повреждение трех ЦОДов имело такие последствия?
«Сбой у "Яндекса" затрагивает многие бизнесы — не только тех, кто работает с “Яндексом” напрямую, а даже тех, кто не знает, что, к примеру, те или иные серверы находятся на территории у "Яндекса"», — объяснял в беседе с Business FM Алексей Горелкин гендиректор компании Phishman.
Об этом же Собака.ru говорит и Эдгара Сипки, основатель стартапа EasyP & Sipki Tech, ранее работавший в сфере облачного хранения данных. «На ресурсах "Яндекса" находится значительная часть рунета. У них одни из самых крупных ЦОДов в стране и очень активный маркетинг. За последние годы они перевезли к себе значительную часть b2b-сегмента (то есть компаний, которые оказывают услуги другим компаниям, а не конечным пользователям, — прим. Собака.ru)».
«Сбой затронул около 80 различных сервисов, включая сайты РЖД, "Авито", "Циан", банковские приложения и даже портал "Госуслуг", — добавляет Анатолий Сазонов, руководитель департамента соответствия требованиям по информационной безопасности Infosecurity a Softline Company. — В случае выхода крупных ЦОДов «Яндекса», каскадный эффект могут ощутить на себе практически все, кто пользуется их инфраструктурой — а это значительная часть российского интернета».
Сколько все это продлится?
О частичном восстановлении работы сообщалось еще 11 октября, однако некоторые сервисы, к примеру «Яндекс Пэй», даже после обеда в понедельник сбоили. Вопрос о том, когда последствия сбоя будут полностью преодолены, напрямую связан с возможностями восстановления поврежденного оборудования.
Однако масштаб разрушений по-прежнему неизвестен. «Пока неизвестно, что именно пострадало в ЦОДах "Яндекса", поэтому прогнозы давать сложно, — объясняют представители производителя электроники Fplus. — Два суперкомпьютера "Яндекса" располагались в Сасово, один — во Владимире. Если они пострадали — мы надеемся, что нет, — то вопрос больше не в стоимости, а в наличии и в возможностях поставить значительный объем GPU-карт (графических процессоров, — прим. Собака.ru)»
Как сообщал «КоммерсантЪ», полное восстановление в таких условиях может занять до полугода. Анатолий Сазонов из Infosecurity a Softline Company называет подобную оценку вполне правдоподобной. «Однако это не означает, что сбои будут такими продолжительными. Компания уже переводит нагрузку на уцелевшие площадки и договорилась с другими операторами об ускоренном размещении данных клиентов. Часть сервисов восстанавливается за счет переноса, а не физического ремонта», — добавляет Сазонов.
«Какие-то баги и проблемы будут на протяжении всего времени восстановления, — говорит Эдгар Сипки. — Однако если не будет новых ударов, эти сложности будут нивелироваться. Мощности с некритичных сервисов могут перекидываться на приоритетные. Условно говоря, "Алиса" слегка поглупела, зато "Такси" плюс-минус работает».
Как рассказал Собака.ru председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков, приложение для водителей по-прежнему сбоит, но по состоянию на понедельник «потихонечку начинает восстанавливаться». «Думаю, что к концу недели все восстановится полностью», — добавил он.
А может что-то пропасть безвозвратно?
«Сначала о самом главном: все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна» — такое сообщение еще в воскресенье появилось на сайте «Яндекса».
По некоторым данным, в результате атак повреждены три из пяти крупнейших ЦОДов компании. Впрочем, полагает Эдгар Сипки, даже повреждение всех крупнейших дата-центров не приведет к бесследному исчезновению значительных объемов данных.
«В теории может произойти, но в реальности не думаю, что такое возможно, — говорит эксперт. — "Яндекс", как и любой крупный игрок на рынке хранения данных, использует огромное количество серверов. Существует немыслимое количество бэкапов, чтобы обеспечить отказоустойчивость даже на случай апокалипсиса».
Другое дело, продолжает собеседник, данные компаний, которые арендовали оборудование у «Яндекса», но не делали резервного копирования своей информации. В случае если их сервера находились в поврежденных ЦОДах и пострадали в ходе атаки, у них могут быть проблемы.
Анатолий Сазонов
Руководитель департамента соответствия требованиям по информационной безопасности Infosecurity a Softline Company:
«Если атаки продолжатся и выведут из строя оставшиеся дата-центры, последствия будут серьезнее, но полного обрушения Рунета не произойдет. Как отмечают эксперты, сама связность российского сегмента сети не пропадет, могут пострадать конкретные сайты и сервисы, размещенные на этих площадках».
И все же, это надолго?
«В сложившихся условиях, боюсь, пользователям осталось только познать дзен», — говорит Эдгар Сипки. По его словам, сейчас ни у кого нет объективных возможностей быстро исправить ситуацию.
Вместе с тем он порекомендовал людям, использующим отечественные сервисы, на всякий случай делать резервные копии на иностранных сервисах, которые с меньшей вероятностью могут столкнуться с опасностью физического повреждения. «Я верю в "Яндекс", но все же наиболее важные проекты продублировал», — добавил он.
Также он отмечает, что в сложившихся условиях ситуация с интернетом будет зависеть от физической безопасности дата-центров.
Анатолий Сазонов
Руководитель департамента соответствия требованиям по информационной безопасности Infosecurity a Softline Company:
«Можно предложить несколько практических шагов:
- Дублируйте важные данные. Если вы храните файлы на "Яндекс Диске", сделайте копии на внешнем накопителе или на другой платформе (например, Облако Mail.ru или другие облачные сервисы). В целом лучше придерживаться стратегии не складывать яйца в одну корзину и держать важные документы и фотографии на нескольких несвязанных площадках.
- Проверьте баланс и операции в "Яндекс Пэй". Если сервис работает нестабильно, не пытайтесь срочно переводить деньги — дождитесь восстановления, чтобы избежать двойных списаний.
- Используйте альтернативные сервисы. Для такси — другие агрегаторы, для почты — резервный ящик на другом домене, для навигации – пользуйтесь другими картографическими сервисами или скачивайте офлайн-карты.
- Следите за официальными каналами «Яндекса». Компания публикует информацию о восстановлении сервисов в своих официальных каналах и на странице статуса Yandex Cloud.
- Если сервис не работает, а деньги списались — сохраняйте скриншоты и чеки, обращайтесь в поддержку через альтернативные каналы (официальные аккаунты в мессенджерах), так как основная служба поддержки может быть перегружена».
Редакция запросила комментарий компании «Яндекс», но до момента публикации не получила ответа
Обновлено: 12.10.2026, 18:00 — добавлен комментарий Анатолия Сазонова из Infosecurity a Softline Company
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