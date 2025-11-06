Робот-гувернер, филе лосося из пробирки и новый прорыв в профилактике ВИЧ: самые интересные изобретения из списка журнала Time

Роботы американской компании Figure ai уже давно привлекают внимание СМИ и техноблогеров. Так, в 2024 году широко обсуждался концепт Figure 01, работавший на базе языковой модели от OpenAI (журналисты тогда прямо писали: «теперь у ChatGPT есть тело»). Однако все и первая, и вторая модели Figure ai были прототипами, задачей которых было, скорее, поразить публику, нежели реально завоевывать рынок.

Figure 03 позиционируется, как продукт, который должен выпускаться десятками тысяч штук и продаваться в том числе как помощник по хозяйству. «К моменту презентации в этом октябре Figure 03 был способен справляться с [лишь] с некоторыми домашними задачами, такими как складывание одежды и загрузка посудомоечной машины, — говорится в тексте Time. — Однако производитель уже начал массовый сбор данных для дообучения нейросети Helix (на основе которой работает робот, — прим. Собака.ru), чтобы робот мог выполнять больше задач. Генеральный директор Бретт Эдкок говорит, что робототехника развивается сходным с ИИ способом, что предполагает большой скачок возможностей. Эдкок намерен уже в следующем году отправить Figure 03 в некоторые реальные дома».