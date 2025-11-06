Робот-гувернер, филе лосося из пробирки и новый прорыв в профилактике ВИЧ: самые интересные изобретения из списка журнала Time

Ежегодного легендарный журнал Time представляет свой список главных изобретений минувшего года. Часто в этот список входило 100 новинок (так было, к примеру, в 2019, 2020 и 2021-м годах), иногда больше — так, в минувшие два года списки включали уже по 200 позиций. На этот раз журналисты собрали сразу 300 «изобретений, которые делают мир лучше, умнее и веселее». Список включает достижения в области робототехники, искусственного интеллекта, косметологии, здравоохранения, зеленых технологий, питания и так далее. Редакция Собака.ru изучила публикацию и выбрала самые интересные пункты.
1. Робот-гувернер Figure 03
Робототехника
Роботы американской компании Figure ai уже давно привлекают внимание СМИ и техноблогеров. Так, в 2024 году широко обсуждался концепт Figure 01, работавший на базе языковой модели от OpenAI (журналисты тогда прямо писали: «теперь у ChatGPT есть тело»). Однако все и первая, и вторая модели Figure ai были прототипами, задачей которых было, скорее, поразить публику, нежели реально завоевывать рынок.
Figure 03 позиционируется, как продукт, который должен выпускаться десятками тысяч штук и продаваться в том числе как помощник по хозяйству. «К моменту презентации в этом октябре Figure 03 был способен справляться с [лишь] с некоторыми домашними задачами, такими как складывание одежды и загрузка посудомоечной машины, — говорится в тексте Time. — Однако производитель уже начал массовый сбор данных для дообучения нейросети Helix (на основе которой работает робот, — прим. Собака.ru), чтобы робот мог выполнять больше задач. Генеральный директор Бретт Эдкок говорит, что робототехника развивается сходным с ИИ способом, что предполагает большой скачок возможностей. Эдкок намерен уже в следующем году отправить Figure 03 в некоторые реальные дома».
2. Firefly Blue Ghost — первая полностью успешная частная миссия к Луне
Освоение космоса
22 февраля 2024 года произошло важное событие в истории освоения Луны. Модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхности естественного спутника Земли. Однако вскоре у аппарата начались проблемы — он завалился набок. В итоге к Солнцу оказалась развернута только одна из солнечных батарей, что повлияло на дальнейшую работу миссии.
В марте 2025-го модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил первую полностью успешную посадку на Луну в истории частной космонавтики, теперь уже полноценно открыв в ней новую страницу. Теперь компания планирует продолжить запуски к естественному спутнику, чтобы проложить путь к возвращению туда человека. «Так как все больше [идут разговоры] о возвращении людей на Луну, — цитирует Time генерального директора Firefly Джейсона Кима, — мы хотим, чтобы у них [там] были все необходимые для жизни запасы».
3. Innovea Global Coffee Breeding Network — объединение для спасения кофе
Сельское хозяйство
С конца 2024 года заголовки газет и информагенств все больше пугают любителей кофе. Цены на зерно сорта арабика выросли так сильно, что в какой-то момент практически остановили глобальную торговлю этим сырьем. Причины уже привычны: последствия пандемии, так и не восстановившиеся после 2020-го логистические цепочки, общая инфляция и климатический кризис.
Становится понятно, что если не предпринимать мер на глобальном уровне, то чашечка кофе с утра будет становиться все большей роскошью. Еще в 2022 году некоммерческая организация World Coffee Research (WCR) объединила государственные структуры, научные институты и частные компании в сеть Innovea Global Coffee Breeding Network. Ее задача заключается в выведении новых сортов, устойчивых к новым климатическим условиям и вредителям. В этом году стартовали первые селекционные испытания (что и обеспечило Innovea место в томе Time). «Мы создаем лучшую генетику, работая вместе в больших масштабах», — цитирует издание Верна Лонга, генерального директора WCR.
4. Новое слово в прогнозировании погоды Atlas WindBorne Systems
Искусственный интеллект
Уже в 2024 году стало понятно, что искусственный интеллект прямо на наших глазах производит революцию в прогнозировании погоды. ИИ позволяет делать прогнозы точнее и детальнее (во всяком случае так обещают разработчики). Компания Atlas занята тем, чтобы убрать белые пятна из моделей погодного прогнозирования. В частности они развернули над океанами сеть долгоживущих метеозондов, которые измеряют температуру, скорость ветра, давление, влажность и другие параметры. Получаемые данные, естественно, загружаются в ИИ, чтобы сделать точнейший прогноз погоды в этих важнейших областях планеты, где рождаются мощные штормы.
«В этом году Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) начало закупать данные датчиков Atlas, чтобы у восполнить пробелы в своих возможностях прогнозирования погоды», — говорится в материале Time. Проще говоря, успехи в ИИ-прогнозировании погоды признают уже и синоптики, работающие в государственном секторе (который десятилетиями удерживал монополию в сфере метеорологии).
5. Shark CryoGlow — охлаждающая светодиодная маска для лица
Красота
Как отмечают в Time, в мире есть множество светодиодных масок для ухода за кожей. Многие из них используют три вида света, чтобы бороться с бактериями, вызывающими акне, и стимулировать выработку коллагена для борьбы с морщинками. Отличие Shark CryoGlow заключается в специальных охлаждающих металлических пластинах (они призваны уменьшать покраснение кожи и отечность).
При этом отдельное внимание производитель уделил эргономике. «Команда взяла за основу лыжные очки и гарнитуры виртуальной реальности, чтобы убедиться, что маска будет плотно прилегать, но при этом удобно», — говорится в материале Time.
6. Crowd Compass — лучший способ не потерять друга в толпе
Коммуникации
Каждому знакома ситуация: большой концерт или день города, вы с другом разделились, а теперь не можете в толпе найти друг друга. Сеть вокруг перегружена (или вовсе не работает, что сейчас не редкость). Именно в такой ситуации в Крис Димофф придумал Crowd Compass.
Это водонепроницаемое небольшое устройство, которое позволяет искать обладателей таких же коробочек по GPS (без необходимости подключаться к мобильной сети или Wi-Fi). Несколько Crowd Compass объединяются в единую сеть и буквально ищут друг друга. Каждое устройство отслеживает своих «собратьев» из группы, показывая расстояние до них в реальном времени на светодиодном экране. «Также [Crowd Compass] показывают информацию о ближайших [сотрудниках] экстренных служб», — добавляют в Time.
7. The Light Phone III — минималистичный ответ смартфонам
Коммуникации
В последние годы активно обсуждается отказ от смартфонов. Мол, телефон с большим сенсорным экраном и выходом в интернет создает миллион поводов для того, чтобы отвлечься и зависнуть в социальных сетях (об этом регулярно говорит и Павел Дуров). Однако далеко не все готовы полноценно вернуться в эру кнопочных телефонов.
Ответом здесь могут быть устройства вроде Light Phone III. «The Light делает устройства минималистичными, — говорится в материале Time. — Их предыдущие телефоны с экранами, созданными по технологии электронных чернил, могли немногим больше совершения звонков и отправки текстовых сообщений. Функционал выпущенного в апреле Light Phone III также урезан, [по сравнению со смартфонами], чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы. Однако в нем все же больше функций, которые пользователь ожидает встретить в современном гаджете. Там есть камера, базовая GPS-навигация, возможность раздавать 5G-интернет. Однако в устройстве не предполагает браузера или приложений для соцсетей».
8. Самый милый робот по имени Nekojita FuFu
Дизайн
Одна из самых симпатичных (и необязательных) технологических новинок последнего года. Примерно так можно описать Nekojita FuFu, маленького робота, смысл существования которого заключается в том, чтобы висеть на краю вашей чашки и дуть на горячий напиток, чтобы вы не обожглись.
«Nékojita, что в переводе с японского означает "кошачий язык", — пишет Time, — можно настроить на постоянный подув или через случайные промежутки времени, чтобы всего за три минуты довести напиток в горячей кружке до температуры пригодной для питья. Генеральный директор Сюнсукэ Аоки говорит, что устройство предназначено для родителей с маленькими детьми, чтобы уменьшить "бремя от постоянной необходимости дуть на горячую еду"».
9. AirCo AirMade SAF — топливо, получаемое прямо из воздуха
Экспериментальные технологии
Все чаще обсуждается негативное влияние авиаперевозок на окружающую среду. Главный аргумент сторонников сокращения перелетов — большие выбросы парниковых газов от двигателей. Но что, если самолеты будут выбрасывать в атмосферу только те парниковые газы, которые в ней уже и так есть? Звучит безумно, но уже некоторое время ученые пытаются реализовать именно такой сценарий.
Компания AirCo извлекает из воздуха углекислый газ (самый часто обсуждаемый парниковый газ) и использует его для синтеза авиационного керосина. В итоге получается топливо, соответствующее всем стандартам. В апреле 2025 года ВВС США успешно подняли в небо самолет, заправленный продукцией AirCo. «В настоящее время у компании есть обязательства перед коммерческими авиакомпаниями и 69 миллионов долларов нового финансирования [для продолжения исследований и масштабирования производства]», — пишет Time.
10. Рыбное филе из пробирки Wildtype Salmon Saku
Еще одна идея для того, чтобы совмещать привычный образ жизни и заботу об окружающей среде. Вот уже несколько лет активно ведутся работы над тем, чтобы заместить натуральное мясо искусственным белком с похожей структурой, цветом и вкусом. В 2023 году в США была официально одобрена продажа курятины из пробирки.
В мае 2025-го компания Wildtype добилась аналогичного разрешения для своего филе лосося (при производстве не пострадала ни одна рыба). «Это стало долгожданной вехой для соучредителей Джастина Колбека и Арье Эльфенбейна, которые считают, что культивируемые белки помогут повысить продовольственную безопасность и уменьшить экологические последствия коммерческого рыболовства. К концу года суши саку из лосося от Wildtype будут подаваться в ресторанах Сан-Франциско, Сиэтла, Аспена и других городов», — отмечается в материале Time.
11. Gilead Yeztugo — еще один шаг в борьбе с эпидемией ВИЧ
Здравоохранение
Катаклизмы последних лет несколько снизили внимание к глобальной проблеме ВИЧ-инфекции. Только в 2022 году, по данным ООН, в мире произошло свыше миллиона новых случаев заражения, порядка 630 тысяч человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.
Полноценного лекарства от ВИЧ не существует, поэтому особое внимание уделяется профилактике. В июне официальное одобрение в США получил препарат Gilead Yeztugo. Если аналогичные препараты для снижения риска инфицирования надо принимать раз в два месяца, то инъекции новинки можно ставить два раза в год. «Все мы чрезвычайно взволнованы той возможностью, которую это дает для того, чтобы переломить ход эпидемии», — цитирует Time гендиректора компании-производителя Дэна О'Дэя.
12. Ткань для защиты от комаров Royal Robbins
Технологии для использования на открытом воздухе
«Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», — еще 200 лет назад Пушкин сформулировал главные беды северного лета. Более того по мере потепления климата сезон комаров становится все длиннее, а защита от их укусов все актуальнее. Репелленты, конечно, помогают, но во-первых, их надо постоянно подновлять, а во-вторых они могут вызывать аллергию и раздражение кожи.
«В качестве альтернативы производитель верхней одежды Royal Robbins этой весной запустил свою запатентованную технологию защиты от комаров: ткань плотного плетения с незаметной невооруженным глазом текстурой, которая, по словам компании, с вероятностью 92% предотвращают проникновения хоботка комаров, сохраняя при этом воздухопроницаемость», — пишет Time.
13. LiberLive C1 — цифровая гитара без струн
Развлечения
Кто не мечтал научиться играть на гитаре... и кто не останавливался на полпути, столкнувшись со всеми сложностями освоения инструмента? Высокотехнологичные компании не раз пытались решить эту проблему, но большинство их разработок так и осталась в новостях с различных выставок (если, конечно, не говорить о легендарной Guitar Hero).
Тем не менее производители не оставляют попыток сделать музицирование проще. Одна из них — цифровая гитара LiberLive C1. на ней нет струн, все что нужно, так это ставить аккорды на специальной панели, чувствительной к нажатию пальцами. «В [фирменном] приложении [для смартфона] отображаются подсказки по аккордам, а корпус складывается достаточно, чтобы его можно было бы убрать в рюкзак. C1 может работать автономно до шести часов. Устройство имеет разъем для наушников, чтобы не мешать окружающим во время игры», — отмечают в Time.
14. Максимально доступный электромобиль BYD Seagull
Транспорт
Электрокары дешевы, экологичны, экономичны. В общем, машины на электрическом приводе буквально состоят из достоинств. Беда в том, что за это удовольствие приходится платить, причем, чаще всего, очень много. Однако китайский концерн BYD бросил вызов последнему утверждению.
Его модель BYD Seagull можно купить чуть больше чем за 10000 долларов (в России, правда, эта модель может обойтись чуть больше, чем в 2 млн). «Это компактный хэтчбек, самая простая версия которого оснащена батареей емкостью 30 кВтч, двигателем мощностью 55 кВт, запасом хода 300 километров и максимальной скоростью 130 километров в час. Хочет ли мир этот крошечный электромобиль? Похоже на то. В июне с конвейера сошла миллионная машина. В начале этого года она была доступна уже на 15 европейских рынках».
Комментарии (0)