Дуров вновь дал интервью Такеру Карлсону! Он рассказал о задержании в Париже, камере во французском участке и советском мороженом

О задержании во Франции

В августе прошлого года я прилетел в Париж (просто в туристических целях, я собирался провести тут несколько дней, а потом лететь в Финляндию). Я не собирался задерживаться надолго, у меня не было запланированных деловых встреч [во Франции].

В аэропорту меня встретили полицейские, которые задали мне несколько вопросов и попросили меня следовать за ними. Я был удивлен и сначала подумал, что это какие-то дополнительные проверки безопасности из-за Олимпиады и Паралимпиады, [проходивших прошлым летом в Париже].

Юлия, моя девушка, спрашивала все ли в порядке, я отвечал, что конечно… А потом они мне зачитали список обвинений где-то из 16 пунктов. Там были всевозможные преступления, я был совершенно сбит с толку, ведь никогда не был связан с преступностью…

В этот момент я понял, что дело не в том, что я сделал, а в том, что сделали другие люди, с помощью моего приложения (у которого около миллиарда пользователей).