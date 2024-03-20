«Это почти пугает»: представлен человекоподобный робот на основе ChatGPT! Сколько до появления дроидов из «Звездных войн»?

Что в GROOT и Figure 1 самое впечатляющее?

Сергей Колюбин, профессор ИТМО: Многие обсуждают, что в ответ на просьбу передать что-то съедобное Figure 1 протягивает человеку яблоко. Честно скажу, мне кажется, это как раз достаточно дешевый трюк. Ранее существовавшие технологии вполне могли бы с этим справиться. Сначала надо прописать свойства для каждого класса объектов, а затем сделать так, чтобы робот, снабженный системой компьютерного зрения, соотносил результат распознавания предметов с этой "табличкой". Конечно, для этого в ней должна быть графа «съедобное/несъедобное». Хотя, конечно, здорово, что Figure 1 справляется с этой задачей очень быстро, без каких-то затыков и раздумий на несколько минут.

А вот что более интересно — это начало ролика, когда робот объясняет, что находится перед ним: вот стоит стол, рядом человек, на столе лежит яблоко. Это называется Scene understanding — понимание сцены, того, как объекты располагаются в пространстве и какие отношения их связывают. Это как раз то, что обеспечивают технологии OpenAI в виде мультимодальных визуально-языковых моделей (VLM).

Следующим шагом в этом направлении станет создание общих моделей понимания физического мира, желательно описывающих все наши знания о законах природы не в терабайтах статистической информации, а в компактной форме, наподобие формулы второго закона Ньютона, только в интерпретируемом машиной виде. Над этим сейчас бьются многие сильные научные группы. И это, на мой взгляд, станет поворотным моментом не только в робототехнике, но и в концепции общего или сильного ИИ в целом.

Что касается заявленного в GR00T постоянного обучения в ходе наблюдения за людьми — это известный подход адаптивного или непрерывного обучения (continual learning), но здесь нужно победить проблему катастрофического забывания. Нейросети хорошо помнят то, что было недавно, но из их памяти стирается более отдаленное прошлое. Поэтому самый большой вызов как раз не в том, чтобы сделать робота, который будет постоянно учиться, наблюдая за людьми, а в том, чтобы он не забывал те навыки, которыми овладел. Способность отслеживать долгосрочные связи через механизм внимания является одним из преимуществ трансформенных моделей, на которых строится GPT. Но специалисты по когнитивным архитектурам говорят, что для воспроизведения умственных способностей человека система должна включать сразу несколько механизмов памяти: рабочей, процедурной, ассоциативной, темпоральной, короткой и длинной. Так что, возможно, в скором времени мы упремся в очередной технологический барьер, для преодоления которого придется вновь возвращаться к серьезным исследованиям.

Еще крайне интересным здесь является способ программирования роботов через методы передачи навыков (skill transfer). Сначала роботы так могут учиться кодировать навыки, просматривая демонстрации, выполняемые или контролируемые человеком, а потом еще и обмениваться этими способностями друг с другом. То есть один робот научился чему-то и может передать эти знания другому: как в фильме «Матрица» — воткнул флешку и научился летать на вертолете или овладел навыками карате. В целом это уже наметившийся тренд, и его последствия могут по-настоящему впечатлить.