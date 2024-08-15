Ренессанс кнопочных телефонов, съедобная упаковка и ИИ-директоры — 20 самых ярких трендов 2025 года

Trend Hunter — крупнейшее в мире сообщество, которое следит за инновациями, потребительскими идеями и трендами во всевозможных сферах жизни. В его работе принимают участие сотни тысяч людей по всему миру. Раз в 12 месяцев они публикуют большой доклад-прогноз о том, какие тенденции увлекут мировые рынки в следующем календарном году. Текст Trend Hunter, посвященный 2025 году, насчитывает 119(!) страниц и включает в себя порядка 100 трендов в самых разных областях: от технологических инноваций до моды и косметики. Редакция «Собака.ru» рассказывает о 20 самых интересных из них.
Тренд 1: Ренессанс кнопочных телефонов
В мире набирает силу мода на «тупые» телефоны (dumb phone). Представители поколения зумеров все чаще отказываются (хотя бы частично) от смартфонов в пользу кнопочных телефонов, в том числе «раскладушек». И дело здесь не только в ностальгии и очаровании эстетикой 2000-х.
«Зумеры ценят баланс [между] цифровой [и реальной жизнью] и стремятся разумно использовать технологии, — пишут эксперты Trend Hunter. — Тренд на "цифровой детокс" отражает все возрастающую потребность избавиться от бесконечного писка уведомлений и отключиться от мира, полностью ориентированного на мобильные приложения. Сдвиг этот обусловлен осознанием негативных сторон чрезмерно увеличившегося экранного времени. В итоге люди ищут технологии, которые способствуют более сбалансированной жизни».
Тренд 2: Автомобили учатся плавать
«[Развитие] технологий привело к появлению транспортных средств, способных двигаться как по суше, так и на воде», — пишут авторы доклада. Речь идет не об армейских или спасательных вездеходах, а о коммерческих моделях, которые дают совершенно новые возможности для обычных пользователей. Это становится особенно актуально в условиях быстро меняющегося климата, когда наводнения становятся все более частым явлением.
«Потребители, живущие в прибрежных районах или регионах, подверженных внезапным наводнениям, часто нуждаются в устройствах, которые помогут им безопасно передвигаться как по суше, так и по воде. Они ищут транспортные средства, которые безопасно справляются с рисками, присущими работе в таких условиях, без ущерба для функциональности и дизайна», — констатируют в Trend Hunter.
Тренд 3: Искусственный интеллект для мозговых штурмов
Искусственный интеллект проникает во все новые и новые области человеческой деятельности. Сегодня все больше команд работает над тем, чтобы создать специальные инструменты для повышения командной креативности.
«Стартапы запускают инструменты на базе искусственного интеллекта, которые автоматически расширяют и сшивают между собой сырые идеи. Эти инструменты призваны стимулировать творческий потенциал и повышать ценность мозговых штурмов, ускоряя процесс превращения идей в практические планы», — говорится в докладе.
Тренд 4: ИИ постепенно берет на себя функции управленцев
Еще одно (куда более неожиданное!) применение для искусственного интеллекта — постепенная интеграция его в управление бизнес-процессами. Традиционно многие опасались, что нейросети могут заменить рядовых работников, но, судя по всему, им под силу потеснить и некоторых руководителей.
«ИИ-боты занимают важные позиции, такие как генеральный директор или менеджер, поставляя компаниям и их командам важную информацию, помогающую оптимизировать ключевые рабочие задачи», — отмечается в тексте.
Тренд 5: Съедобная упаковка для еды и напитков
Бытовые отходы воспринимаются обществом (а стало быть, потребителями) как все более серьезная проблема. Поэтому многие компании пытаются ответить на этот запрос, используя упаковку, которой не грозит оказаться на свалке. В частности, производители еды и напитков пытаются использовать для фасовки своих товаров съедобные материалы.
«По мере того как все больше потребителей осознают безответственность использования [пластиковой] упаковки для продуктов питания и напитков, происходит постепенный переход [производителей] на решения, которые минимизируют вред для окружающей среды, — пишут эксперты Trend Hunter. — [В частности], бренды прибегают к альтернативным материалам, которые делают упаковку частью поставляемых потребителю питательных веществ».
Тренд 6: Деинфлюэнсеры
Годами известные бренды вкладывали огромные средства в продвижение товаров через инфлюенсеров, которые побуждали своих поклонников к максимально возможному потреблению. Неожиданно это стало вызывать сопротивление пользователей соцсетей (в особенности TikTok), которое вылилось в явление деинфлюенсинга.
«Это движение использует приемы традиционного инфлюенс-маркетинга против него же самого. Деинфлюенсеры побуждают своих подписчиков критически смотреть на модные продукты и отказываться от импульсивных покупок. В частности, они рассказывают о потенциальных недостатках популярных товаров и призывают пользователей менять свое потребительское поведение», — говорится в тексте доклада. Впрочем, некоторые бренды пытаются использовать ресурс деинфлюенсеров в своих целях, участвуя в их кампаниях и помогая разоблачениям, чтобы показать свою приверженность целям устойчивого развития и заботу об экологии и этике ведения бизнеса.
Тренд 7: «Грязная» газировка
Несколько лет назад в социальных сетях (опять-таки в первую очередь в TikTok) появился тренд под названием «грязная» газировка. Под этим названием пользователи выкладывали всевозможные эксперименты по созданию безалкогольных коктейлей на основе классических лимонадов. В привычные напитки из магазина добавляли сливочную основу (молоко, мороженное, сливки) и всевозможные фруктовые сиропы.
«Эта тенденция вписывается в более широкое движение экспериментального потребления, когда процесс создания напитка доставляет не меньшее удовольствие, чем его употребление», — говорится в докладе Trend Hunter. В итоге, отмечают авторы доклада, тренд был подхвачен крупными фастфуд-сетями, которые стали предлагать покупателям коктейли, сочетающие в себе газировку, сливки и различные сиропы.
Тренд 8: Мода на самодельные настойки и фруктовые воды
«Популярность продаваемой в магазинах фруктовой воды, газировки и разнообразных настоек создает спрос на устройства, которые позволяют сделать такие напитки самостоятельно», — отмечают авторы доклада. Покупателям предлагается широкий выбор устройств для решения этой задачи — от солидных кухонных приборов до совсем портативных емкостей с поршнем.
«Под влиянием растущей инфляции и трендов в социальных сетях, а также по мере более глубокого погружения в мир ингредиентов и способов производства любимых напитков, современные гурманы, предпочитают экспериментировать дома, а не в ресторанах», — констатируют эксперты Trend Hunter.
Тренд 9: Роботы завоевывают место на кухне
«Общепит постоянно сталкивается с кадровыми проблемами — прежде всего с дефицитом высокопрофессиональных поваров и высокой текучкой из-за выгорания», — пишут в Trend Hunter. Ответом все чаще становится внедрение специальных кухонных роботов, которые могут готовить определенные блюда или напитки.
«Эти [роботы]-повара умеют правильно отмерять необходимые ингредиенты, сокращают время приготовления блюд и контролируют безопасность продуктов», — добавляют авторы доклада.
Тренд 10: Небольшие магазины снова входят в моду
Современный покупатель перегружен выбором. Приходя в супермаркет, магазин электроники или бытовых товаров, он оказывается перед огромным разнообразием брендов, товаров, и это утомляет многих покупателей. У них появляется запрос на небольшой магазин со сравнительно узким выбором, который тем не менее подобран под их привычки и желания.
«Основная роль ритейлера превращается из поставщика в куратора, — констатируют в Trend Hunter. — Предлагая покупателям оптимизированый ассортимент, ритейлеры могут повысить качество шопинга, сделав его более эффективным и приятным. Эта стратегия не только снижает стресс для клиента, но и повышает лояльность к бренду, превращая продавца в доверенного консультанта в вопросах стиля и потребительского выбора».
Тренд 11: Премиум часы из переработанного пластика
Привлекательность товаров, относящихся к тяжелому люксу, связана с их эксклюзивностью, недоступностью, высоким качеством материалов. Они показывают высокий статус своих обладателей, которые могут позволить себе заплатить за обладание уникальной вещью.
Однако классические премиум-бренды все чаще сталкиваются с вызовами времени. Они должны реагировать на экологическую повестку, вкусы новых поколений, изменения в культуре потребления. В связи с этим многие производители элитных часов начали использовать в производстве переработанные пластиковые отходы, выловленные из океана. «Это позволяет покупателям сочетать роскошное качество сборки и премиум бренд с позитивным имиджем экологичных товаров. Часы класса люкс перестают быть только символами статуса, но и позволяют выйти на новый уровень самовыражения», — поясняют авторы доклада.
Тренд 12: Беспилотные автомобили становятся общественным транспортом
Несмотря на большой оптимизм, связанный с темой беспилотных автомобилей, этой технологии пока так и не удается выйти на широкий рынок. Производители сталкиваются с целым рядом юридических проблем. Кроме того, внедрение беспилотных автомобилей вызывает большие опасения этического и экономического свойства: от поведения компьютера на дороге до будущего рынка труда.
Поэтому, компании, развивающие беспилотные технологии активно приходят в сферу общественного и социального транспорта. «Бренды предлагают такие услуги, как бесплатная перевозка пассажиров и транспортировка пожилых людей. Все это дает [обществу] позитивный опыт использования автономного транспорта», — пишут в Trend Hunter.
Тренд 13: Наушники с клипсами
За последние несколько лет беспроводные наушники завоевали рынок. Многие пользователи носят их целый день — по дороге на работу, в офисе, во время тренировки. Однако это далеко не всегда удобно — часто наушники не очень удобно сидят в ухе, и при движении постоянно норовят выпасть. Кроме того, некоторым людям не нравится, что, пользуясь этим устройством, они не слышат окружающих звуков.
«Поэтому производители аудиооборудования стали выпускать наушники, крепящиеся к уху на зажимах — говорится в докладе, — такие модели как раз для тех, кто часто жалуется на выпадение наушников из ушного канала. Кроме того, они позволяют слышать не только сигнал от устройства, но и то, что происходит вокруг».
Тренд 14: Капсулы с ретинолом
Жирорастворимый витамин ретинол (витамин А) много лет активно используется в средствах для ухода за телом. Аналитики Trend Hunter настаивают, что все большую популярность получают ретиноловые препараты для приема внутрь, которые используют для профилактики проблем с кожей и ее старения.
«Потребители, ориентированные на здоровый образ жизни, в особенности представители миллениалы и зумеры, часто ищут комплексные решения, которые помогают устранить общие проблемы со здоровьем еще до их возникновения. В результате бренды по уходу за кожей модифицируют свои продукты, делая приоритетом профилактический уход», — говорится в докладе.
Тренд 15: Светодиоды помогают ухаживать за кожей
Все больше людей, привычных к профессиональному уходу за кожей, хотят получить эффективные устройства, которые они могут использовать дома. Эта тенденция подталкивает производителей разрабатывать такие девайсы, в частности специальные маски для фототерапии.
«[Свет от диодов, установленных в таких масках], проникает в кожу на различную глубину, стимулируя клеточную активность и способствуя омоложению», — пишут Trend Hunter.
Тренд 16: Растет спрос на специальную обувь для восстановления после тренировок
Еще недавно специальная обувь, которая бы обеспечивала правильное кровообращение и восстановление ног после тренировок была сугубо нишевым товаром. Сейчас эта ситуация меняется, полагают авторы доклада, подобные специфические товары получают распространение не только среди профессиональных спортсменов.
«Эта тенденция обусловлена тем, что потребители начинают глубже понимать биомеханику восстановления организма [после нагрузок], и его важность для общей производительности организма и долгосрочного здоровья. По мере того, как люди становятся более внимательными к потребностям своего тела, растет спрос и на товары, направленные на оптимальное восстановление после тренировок», — говорится в тексте.
Тренд 17: Магний становится одним из самых популярных БАДов
«Магний — важнейший минерал, известный своей способностью нормализовать сон, переживает бум популярности. Особенно часто его используют в качестве главного ингредиента в жевательных конфетах и других БАДах», — говорится в докладе.
Аналитики Trend Hunter объясняют магниевый бум влиянием инфлюенсеров (прежде всего, популярных фитнес-тренеров и ведущих медицинских подкастов) и желанием людей нормализовать свой сон без помощи рецептурных лекарств.
Тренд 18: Новое направление в дизайне — E-Waste
Как и многие другие тренды, этот появился на свет из-за острой проблемы мусора. Однако в данном случае переработанные отходы используются не в качестве материала (как в случае с элитными часами из океанского пластика), а в качестве полноценного элемента декора.
Бренды одежды, ювелирных изделий, мебели активно используют детали старой электроники — к примеру, кусочки микросхем — в своей продукции. «Потребители становятся все более сознательными в отношении воздействия на окружающую среду и все чаще выбирают бренды, работающие по бизнес-моделям, отвечающим целям устойчивого развития — отмечается в докладе. — Такие покупатели выбирают те компании, которые умеют органично сочетать экологичность и современный дизайн».
Тренд 19: «Постельное гниение» как способ борьбы с выгоранием
В последний год СМИ (в том числе в России) активно пишут о TikTok-тренде, получившим название «постельное гниение». Так называют сознательное лежание в кровати на протяжении целого дня, сочетаемое со скроллингом ленты, просмотром сериалов и едой.
Хотя этот тренд нередко подвергается критике со стороны представителей старших поколений, зумеры воспринимают его как форму ухода за собой, пишет Trend Hunter. «Нормализуя идею продолжительного отдыха, молодые люди бросают вызов устоявшимся представлениям о том, что [постоянная] загруженность делами является непременным атрибутом успеха».
Тренд 20: Искусственный интеллект дает детям имена
В докладе Trend Hunter есть масса примеров совершенно неочевидного использования искусственного интеллекта в тех сферах, в которых, казалось бы, встретить его совсем не ожидаешь. Еще один такой случай — использование алгоритмов для выбора имени ребенка. Тем не менее, как утверждают авторы доклада, есть сразу несколько стартапов, которые создают ИИ-приложения для этой цели.
«Компании запускают сервисы по поиску имен для детей, основанные на искусственном интеллекте. Эти сервисы предлагают имена для детей, основываясь на предпочтениях пользователя, а также на поле ребенка и языке, используемом в семье, — говорится в тексте доклада. — Будущие родители часто испытывают стресс в связи с рождением ребенка. Им приходится планировать на месяцы, а то и годы вперед, чтобы обеспечить благополучное детство своего отпрыска… Учитывая это, компании активно разрабатывают ИИ-продукты, чтобы снизить этот стресс [в том числе, в процессе выбора имени ребенка]».
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