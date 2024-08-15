Ренессанс кнопочных телефонов, съедобная упаковка и ИИ-директоры — 20 самых ярких трендов 2025 года

В мире набирает силу мода на «тупые» телефоны (dumb phone). Представители поколения зумеров все чаще отказываются (хотя бы частично) от смартфонов в пользу кнопочных телефонов, в том числе «раскладушек». И дело здесь не только в ностальгии и очаровании эстетикой 2000-х.

«Зумеры ценят баланс [между] цифровой [и реальной жизнью] и стремятся разумно использовать технологии, — пишут эксперты Trend Hunter. — Тренд на "цифровой детокс" отражает все возрастающую потребность избавиться от бесконечного писка уведомлений и отключиться от мира, полностью ориентированного на мобильные приложения. Сдвиг этот обусловлен осознанием негативных сторон чрезмерно увеличившегося экранного времени. В итоге люди ищут технологии, которые способствуют более сбалансированной жизни».