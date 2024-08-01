Как Google прямо сейчас совершает революцию в мире прогнозов погоды! ИИ сделал их много точнее и научился предсказывать наводнения

«Google разработала ИИ для самых точных прогнозов», «Революция в предсказании погоды», «Новаторская статья от команды Google», — такими громкими заголовками в конце июля пестрели страницы блогов и изданий, следящих за высокими технологиями. Поводом для них стала новинка от исследовательского подразделения американского IT-гиганта. Это алгоритм, который должен сделать прогнозы погоды и исследования климата много точнее и… на порядок дешевле. Разработчики назвали его NeuralGCM. Статья же, описывающая принцип его работы, вышла в одном из главных научных изданий планеты — Nature.

Сам Google называет свое творение «новым подходом к моделированию атмосферы». NeuralGCM, по словам создателей, способен составлять прогноз на срок от 2 до 15 дней точнее, чем те программы, которые считаются «золотым стандартом» среди метеорологов. Это стало возможным благодаря тому, что Google совместил два принципиально разных (и едва ли не противоположных) подхода к предсказанию погоды: традиционный, которым синоптики и климатологи пользуются последние полвека, и инновационный, связанный с использованием ИИ.

Так, сегодня климатологи и синоптики используют в своей работе сложные математические программы, на языке профессионалов их называют моделями общей циркуляции атмосферы (или GCM от английского General circulation models). Грубо говоря, в GCM заложена информация обо всей земной атмосфере, которая для удобства расчетов поделена на сектора по несколько сотен квадратных километров. Внутри каждого такого сектора программа решает бесчисленное количество сложнейших физических уравнений, исходя из актуальных данных о температуре, влажности, облачности, интенсивности солнечного света и тому подобных параметров. На выходе эта модель может давать прогноз погоды, кроме того, ее используют для прогнозирования климатических изменений.