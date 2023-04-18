Илон Маск запустит собственный чат-бот, который «вряд ли попытается уничтожить людей»

В прошедшем накануне интервью Fox News, выдержки из которого приводит Reuters, Маск раскритиковал поддерживаемую Microsoft OpenAI — компанию, создающую чат-бота ChatGPT, — за «обучение ИИ лжи» и заявил, что OpenAI теперь стала «коммерческой организацией с закрытым исходным кодом, тесно связанной с Microsoft». Он также обвинил соучредителя Google Ларри Пейджа в том, что он несерьезно относится к безопасности искусственного интеллекта.

«Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду искусственный интеллект, который пытается понять природу Вселенной», — заявил Маск. По его мнению, TruthGPT «может быть лучшим путем к безопасности», который «вряд ли попытается уничтожить людей».