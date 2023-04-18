Илон Маск запустит собственный чат-бот, который «вряд ли попытается уничтожить людей»

С помощью TruthGPT глава Tesla и SpaceX, ранее подписавшийся под призывом приостановить разработку продвинутого ИИ, собирается бросить вызов предложениям Microsoft и Google.
В прошедшем накануне интервью Fox News, выдержки из которого приводит Reuters, Маск раскритиковал поддерживаемую Microsoft OpenAI — компанию, создающую чат-бота ChatGPT, — за «обучение ИИ лжи» и заявил, что OpenAI теперь стала «коммерческой организацией с закрытым исходным кодом, тесно связанной с Microsoft». Он также обвинил соучредителя Google Ларри Пейджа в том, что он несерьезно относится к безопасности искусственного интеллекта.
«Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду искусственный интеллект, который пытается понять природу Вселенной», — заявил Маск. По его мнению, TruthGPT «может быть лучшим путем к безопасности», который «вряд ли попытается уничтожить людей».
Ранее Илон Маск, Стив Возняк и еще более 1000 экспертов призвали немедленно отложить минимум на полгода обучение систем более мощных, чем GPT-4 от компании OpenAI. Подписавшиеся под письмом, опубликованным Институтом будущего жизни (Future of Life Institute), обращают внимание на то, что системы ИИ, конкурирующие с человеческим интеллектом, могут представлять «серьезные риски для общества и человечества».
Позже Маск также решил создать еще одну нейросеть. Он приобрел тысячи графических процессоров для обеспечения работы будущего продукта под названием X.AI, нанял ученого из лаборатории ИИ DeepMind корпорации Alphabet Игоря Бабушкина, а также пытался взять на работу сотрудников OpenAI, но это Маску не удалось.
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