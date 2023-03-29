Илон Маск, Стив Возняк и еще более 1000 экспертов призвали остановить разработку продвинутого ИИ

Подписавшиеся под письмом с требованием «приостановить гигантские эксперименты с искусственным интеллектом» призывают все лаборатории по разработке ИИ немедленно отложить минимум на полгода обучение систем более мощных, чем GPT-4 от компании OpenAI. Они обращают внимание на то, что системы ИИ, конкурирующие с человеческим интеллектом, могут представлять «серьезные риски для общества и человечества».

В пример подписавшиеся приводят «широко одобренные» принципы искусственного интеллекта Asilomar, который может «коренным образом изменить историю жизни на Земле», поэтому требует тщательного планирования и управления. «К сожалению, такого уровня планирования и управления не происходит, хотя в последние месяцы лаборатории искусственного интеллекта оказались втянутыми в бесконтрольную гонку за разработкой и внедрением все более мощных цифровых умов, которые никто — даже их создатели — не может понять, предсказать или надежно контролировать», — говорится в тексте письма.