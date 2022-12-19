Что такое ChatGPT, которую называют «убийцей Google»? И при чем тут Илон Маск?

«Убийца» Google

Попробовать ChatGPT могут люди, зарегистрировавшиеся на сайте OpenAI (эта опция недоступна для пользователей, которые укажут в качестве места нахождения Россию или Украину). Уже в первую неделю этой возможностью воспользовались более миллиона человек!

Так, журналисты New York Magazine попросили ChatGPT описать дебаты экс-президента США Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. В результате, по словам журналистов, получился «довольно приличный» текст, который опубликовали на сайте издания. При этом журналисты признались, что «после переваривания получившегося результата могут лишь поклониться своим будущим поветилям с искусственным интеллектом». Другие пользователи просили бот написать серьезные академические эссе или просто шутить с ними.

Все это получалось у ChatGPT лучше, чем у ранее известных нейросетей. Однако, пожалуй, главное, что поразило профессионалов, — умение чатбота быстро и точно находить информацию по запросу. «Разработка OpenAI грамотно формулирует за вас запросы в интернете, — объясняет Александр Капитонов, — а ведь это на сегодняшний день одно из главных умений для современного человека. Понять, какие слова надо выносить в поисковый запрос, в каком поряке, когда надо задать прямой вопрос, а когда надо загнать в строку поиска три нужных вам термина. Так вот, ChatGPT умеет все это делать за вас!»

Это умение дало некоторым специалистам и журналистам основания предполагать, что новая система может убить Google и другие поисковики. «Такое высказывание строится на том, что Google, Яндекс и их конкуренты получают основной доход от рекламы в поисковой выдаче, — объясняет Александр Капитонов. — Это может быть нативная реклама, платная выдача, баннеры и так далее. Но если вы не заходите на страницу Google, а просто просите чатбот рассказать о погоде, результатах вчерашнего матча или найти лучший учебник по математическому анализу, то это все становится бесполезно. Чатбот будет искать самую релевантную информацию по вашему запросу и не будет обращать внимания на порядок выдачи».