Что такое ChatGPT, которую называют «убийцей Google»? И при чем тут Илон Маск?

Последние дни все от простых пользователей до крупнейших мировых СМИ пишут о ChatGPT. Разработку называют революционной и предсказывают, что она может полностью изменить взаимоотношения человека и интернета как минимум в том, что касается генерации и поиска информации. Что это за технология? Правда ли она убьет Google и полностью поменяет обучение в школах и универстетах? На все эти вопросы отвечает декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александр Капитонов.
В последний день осени 2022 года был представлен новый чатбот от американского консорциума OpenAI. Казалось бы, в 2022 году сложно кого-то удивить представлением такой вещи, как чатбот, однако эта разработка сразу привлекла к себе внимание по нескольким причинам.
Во-первых, сама компания-разработчик. OpenAI была основана Илоном Маском и инвестором Сэмом Альтманом для создания прорывных технологий в области искусственного интеллекта. Они создали уже три полноценных поколения нейросетей под названием GPT, каждое из которых совершало революцию в работе с информацией и изображениями. Так, второе поколение GPT-2 позволяло писать настолько реалистичные фейковые новости, его возможности были настолько мощными, что в OpenAI даже отказались выпускать в широкий доступ полную версию модели из-за опасений, что она может быть использована для вредоносных целей.
Новое поколение GPT-3 стало основой для революционной разработки DALL-E-2, котороая могла генерировать настолько правдоподобные изображения по текстовому запросу, что ее в виде эксперимента даже использовали, чтобы нарисовать обложку для журнала Cosmopolitan. «Подходы и программные решения OpenAI уже несколько лет производят фурор за фурором, — рассказывает декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александр Капитонов. — Так, на основе третьего поколения GPT была создана программа, которая могла анализировать манеру речи людей, которые уже покинули этот мир, и правдоподобно имитировать их манеру писать, так что складывалось ощущение, что вы переписываетесь с уже ушедшим человеком».
Нынешняя разработка ChatGPT была создана на основе обновленной версии нейросети, получившей название GPT-3.5 (то есть третье с половиной поколение). Не удивительно поэтому, что от нее ждали еще более впечатляющих прорывов, и, кажется, новый чатбот оправдывает эти ожидания.
«Убийца» Google
Попробовать ChatGPT могут люди, зарегистрировавшиеся на сайте OpenAI (эта опция недоступна для пользователей, которые укажут в качестве места нахождения Россию или Украину). Уже в первую неделю этой возможностью воспользовались более миллиона человек!
Так, журналисты New York Magazine попросили ChatGPT описать дебаты экс-президента США Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. В результате, по словам журналистов, получился «довольно приличный» текст, который опубликовали на сайте издания. При этом журналисты признались, что «после переваривания получившегося результата могут лишь поклониться своим будущим поветилям с искусственным интеллектом». Другие пользователи просили бот написать серьезные академические эссе или просто шутить с ними.
Все это получалось у ChatGPT лучше, чем у ранее известных нейросетей. Однако, пожалуй, главное, что поразило профессионалов, — умение чатбота быстро и точно находить информацию по запросу. «Разработка OpenAI грамотно формулирует за вас запросы в интернете, — объясняет Александр Капитонов, — а ведь это на сегодняшний день одно из главных умений для современного человека. Понять, какие слова надо выносить в поисковый запрос, в каком поряке, когда надо задать прямой вопрос, а когда надо загнать в строку поиска три нужных вам термина. Так вот, ChatGPT умеет все это делать за вас!»
Это умение дало некоторым специалистам и журналистам основания предполагать, что новая система может убить Google и другие поисковики. «Такое высказывание строится на том, что Google, Яндекс и их конкуренты получают основной доход от рекламы в поисковой выдаче, — объясняет Александр Капитонов. — Это может быть нативная реклама, платная выдача, баннеры и так далее. Но если вы не заходите на страницу Google, а просто просите чатбот рассказать о погоде, результатах вчерашнего матча или найти лучший учебник по математическому анализу, то это все становится бесполезно. Чатбот будет искать самую релевантную информацию по вашему запросу и не будет обращать внимания на порядок выдачи».
Александр Капитонов
Декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО:
«Можно предположить, что вскоре мы просто перестанем пользоваться поисковиками напрямую, а будем просить чатботы искать информацию за нас. И это не фантазия, а совершенно реальная перспектива, которая может осуществиться через лет пять»
Как домашние задания уйдут в прошлое
Ка ожидают, ChatGPT может не только перевернуть интернет-бизнес, но и совершить революцию в образовании. Так, пользователи сообщают, что чатбот от OpenAI вполне успешно справляется с написанием студенческих эссе, с решением задач из учебника и даже с написанием кода на Python.
Также высказываются опасения, что программа сможет обходить системы антиплагиата, что позволит нечистым на руку студентам сдавать скачанные из интернета курсовые и дипломы. Впрочем, эксперты считают, что современные университеты смогут найти выход из сложившейся ситуации. Так, Эндрю Пайпер, профессор языка, литературы и культуры, а также профессор в области искусственного интеллекта и сторителлинга из Университета Макгилла, уверен, что развитие таких технологий «возродит любовь к бумаге и ручке».
«Много что придется поменять, мы движемся в сторону наибольшего персонального взаимодействия с человеком, — добавляет Александр Капитонов. — Сама ценность будет уже не в том, что я буду смореть твою письменную работу, которую ты сделал, а в том, что я с тобой сяду и поговорю. Главное будет уже не прорешать какие-то задания, а так структурировать информацию у себя в голове, чтобы ты ориентировался в широком спектре и мог грамотно сформулировать запрос по интересующей тебя тематике».
Многие преподаватели даже уверены, что со временем технологии можно и нужно будет интегрировать в человеческую деятельность, в том числе и в обучение. «Всегда было опасение, что технологии покончат с тем, что люди делают лучше всего, но реальность такова, что людям пришлось научиться использовать эти технологии, чтобы улучшить свои возможности в том, что они делают лучше всего», — приводит NBCNews слова американского профессора Лорена Клейна из Университета Эмори.
Скрытая угроза
Не удивительно, что фурор, произведенный ChatGPT, вызвал и опасения. И дело тут не только в жульничестве с контрольными. Также с его помощью можно писать поддельные (и вполне правдоподобные) резюме, деловые и личные письма или новостные заметки. Человечеству только предстоит найти еще более эффективные противоядия против этого.
«Я думаю, на каждое действие найдется противодействие. Будут боты, которые займутся разоблачением Fake News. Появятся новые технологии проверки информации, связанные с интернетом вещей, blockchain и так далее. Так что я верю, что сами новые технологии смогут решить проблемы, возникшие в связи с их развитием», — уверен Александр Капитонов.
Кроме того, авторы New York Times задаются вопросом, не создаст ли такое развитие технологий дополнительные сложности на рынке труда. Хотя и здесь технооптимисты уверены, что проблема преувеличена. «Да, часть рынков занятости для человека закроется, но появятся новые, поэтому я бы не стал бояться этой перспективы», — уверен Капитонов.
Ну и главное опасение, которое высказывают скептики, — технологии искусственного интеллекта достигли таких высот и сложности, что мало кто может объяснить, как именно они работают. Отсюда вопрос, на что они способны не в тех руках. «Мы можем случайно научить [неройсети] преследовать цели, противоречащие общечеловеческим», — цитирует New York Times предупреждение аналитика фонда Open Philanthropy Аджеи Корта.
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