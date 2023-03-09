Все вокруг говорят о ChatGPT — даже зарабатывают на нем! Как им правильно пользоваться?

Как начать пользоваться ChatGPT

Алгоритм-звезда доступен на официальном сайте компании-разработчика OpenAI. Чтобы начать им пользоваться, необходимо пройти регистрацию. Для эого необходимо оставить свой телефон, на который придет смс с подтверждением.

Здесь пользователей из РФ ждет проблема — официально ChatGPT российским пользователям недоступен. «Это ограничение можно попробовать обойти, — объясняет биоинформатик Алексей Комиссаров, — воспользовавшись сервисом виртуальных сим-карт, с помощью которого можно получить смс для регистрации».

У ChatGPT есть две версии — платная и бесплатная. Первая стоит 20 долларов в месяц, но опять же официально недоступна пользователям из России. Для ее получения нужен не только нероссийский мобильный номер, но и работающая за рубежом банковская карта (к тому же на нее есть своя очередь). Бесплатная версия ограничена по объему использования, однако это ограничение довольно мягкое. «При регистрации лучше указать, что вы частный исследователь, это даст вам доступ по количеству токенов, которые вы можете тратить на запросы, — советует pr-менеджер международного финтех-проекта Михаил Кирилин. — За месяц активных ежедневных экспериментов я потратил лишь около одной шестой своих бесплатных токенов».

Еще одна проблема с бесплатной версией — она не всегда доступна. Так, Алексей Комиссаров отмечает, что бесплатная версия зачастую перестает работать после начала рабочего дня в США, так как трафик из этой страны перегружает сайт OpenAI. Платная версия снимает эту проблему. Однако просто получить доступ к ChatGPT мало. Чтобы получить хороший результат, стоит помнить о нескольких базовых правилах.