Все вокруг говорят о ChatGPT — даже зарабатывают на нем! Как им правильно пользоваться?

Главной технологической сенсацией рубежа 2022—2023 годов стал ChatGPT. Этот чат-бот уже успел обзавестись репутацией «убийцы Google». Он способен написать реферат, рецензию, несложную компьютерную программу, резюме и даже книгу. Для этого нужно лишь правильно попросить, но как это сделать? С этим вопросом мы обратились к представителю международного финтех-проекта Михаилу Кирилину и биоинформатику Алексею Комиссарову, которые уже не первый месяц активно используют алгоритм. Они сформулировали несколько правил общения с ChatGPT, которые помогут получить наилучший результат.
Как начать пользоваться ChatGPT
Алгоритм-звезда доступен на официальном сайте компании-разработчика OpenAI. Чтобы начать им пользоваться, необходимо пройти регистрацию. Для эого необходимо оставить свой телефон, на который придет смс с подтверждением.
Здесь пользователей из РФ ждет проблема — официально ChatGPT российским пользователям недоступен. «Это ограничение можно попробовать обойти, — объясняет биоинформатик Алексей Комиссаров, — воспользовавшись сервисом виртуальных сим-карт, с помощью которого можно получить смс для регистрации».
У ChatGPT есть две версии — платная и бесплатная. Первая стоит 20 долларов в месяц, но опять же официально недоступна пользователям из России. Для ее получения нужен не только нероссийский мобильный номер, но и работающая за рубежом банковская карта (к тому же на нее есть своя очередь). Бесплатная версия ограничена по объему использования, однако это ограничение довольно мягкое. «При регистрации лучше указать, что вы частный исследователь, это даст вам доступ по количеству токенов, которые вы можете тратить на запросы, — советует pr-менеджер международного финтех-проекта Михаил Кирилин. — За месяц активных ежедневных экспериментов я потратил лишь около одной шестой своих бесплатных токенов».
Еще одна проблема с бесплатной версией — она не всегда доступна. Так, Алексей Комиссаров отмечает, что бесплатная версия зачастую перестает работать после начала рабочего дня в США, так как трафик из этой страны перегружает сайт OpenAI. Платная версия снимает эту проблему. Однако просто получить доступ к ChatGPT мало. Чтобы получить хороший результат, стоит помнить о нескольких базовых правилах.
Правило 1: максимально детализировать запрос
ChatGPT специально создан для того, чтобы генерировать тексты, но качество результата зависит от того, насколько правильно алгоритм понял задачу. Для этого формулировать запрос нужно как можно конкретнее.
«Нужно относиться к запросу как к техзаданию для сотрудника-новичка и прописывать его вплоть до мельчайших деталей, — объясняет Михаил Кирилин. — Так, нужно прописывать тональность текста, приводить примеры, давать ссылки на образцы. Чем выше уровень детализации, тем лучше. К примеру, мало попросить алгоритм придумать название для статьи по цифровой экономике. Лучше написать: "Предложи кликабельный заголовок не длиннее 7 слов для текста о e-commerce". Тогда результат будет куда ближе к вашим ожиданиям».
Правило 2: по возможности использовать английский язык
ChatGPT понимает множество самых разнообразных языков, в том числе вполне свободно может общаться с пользователем на русском. Однако, во всяком случае пока, лучше всего алгоритм работает с англоязычными запросами.
«Изначально модель обучалась на английском, именно этот язык для нее "родной", — объясняет Алексей Комиссаров, — поэтому если общаться с ней на русском, то это будет все равно что говорить с иностранцем. ChatGPT все поймет и даже сделает то, что вы хотите, но немножко не так, как если бы это была изначально русскоязычная модель. Получится своего рода суррогат. Полностью раскрыть возможности, таким образом, не получится».
Правило 3: указывать стилистику желаемого текста
ChatGPT способен подражать манере письма, которая принята у популярных писателей, или адаптироваться под известные редакционные требования знаменитых газет и журналов. Поэтому если пользователь хочет сгенерировать текст, похожий на статью в Guardian, то стоит прямо об этом написать.
«Поэтому вы можете попросить его написать пресс-релиз о вашем событии в стиле Associated Press, — говорит Михаил Кирилин. — При этом нужно указать все детали готовящегося мероприятия. Чат-бот, возможно, не с первой попытки, выдаст вам какую-то более или менее удачную "рыбу", которая будет похожа на текст Associated Press. Вам останется внести в нее необходимые правки».
Правило 4: быть вежливым с нейросетью
Это может показаться абсурдным, но вежливость запроса влияет на качество ответа, который сгенерирует ChatGPT. Хамить же нейросети и вовсе не следует.
«Зачастую если вежливо попросить, то результат получится лучшим, чем если просить невежливо, — говорит Алексей Комиссаров, — этому есть очень логичное объяснение. Нейросеть в основе ChatGPT обучена на письменных текстах, а язык так устроен, что письменная речь по умолчанию более корректная. Поэтому нейросеть не "вредничает", она действительно лучше вас поймет, если написать ей "пожалуйста"».
Правило 5: просить доработать результат
В рамках одного диалога ChatGPT помнит весь контекст общения с пользователем. Поэтому если, скажем, сначала обсудить с ним французское кино 1980-х годов, то затем он много лучше напишет рецензию на «Профессионала» с Жан-Полем Бельмондо, нежели если вы напишете такой запрос сразу, в начале сессии. При этом в любом случае получившийся результат можно попросить улучшить.
«Алгоритм подразумевает взаимодействие, — поясняет Алексей Комиссаров. — То есть отдельные фрагменты можно просить улучшить, дополнить, заменить. К примеру, если вам нравится затравка текста и заключение, а в середине получилось слабовато, то вы можете так и написать: "Начало и конец хорошие, а середину, пожалуйста, поправь". ChatGPT отлично с этим справится, особенно если конкретизировать, что именно не так: нужно сделать центральную часть суше, или ярче, или добавить цитат».
Правило 6: помнить, что ChatGPT обучался довольно давно
Любая нейросеть сильно зависит от данных, на которых ее обучали. И GPT 3.5, которая лежит в основе ChatGPT, здесь не исключение. Как рассказывают эксперты, этот алгоритм обучали еще в 2020—2021 годах. Поэтому спрашивать чатбот о более поздних событиях не стоит. Во всяком случае, если пользователь надеется на сколько-нибудь релевантный ответ.
«Надо понимать, что ChatGPT — это такой старый пес, обученный старым приемам, — говорит Михаил Кирилин. — Поэтому если вы попросите его написать пресс-релиз к открытию нового моста в Петербурге, то вы получите текст, но в нем, скорее всего, будет много неточностей в деталях».
Правило 7: помнить, что ChatGPT может врать
ChatGPT создан так, чтобы выдавать ответ практически на любой запрос пользователя. Однако в этом не только его сила, но и слабость. Он не умеет проверять информацию, а подчас и вовсе придумывает ответы, если не смог их найти. Так, на просьбу подобрать лучшие книги для изучения средневековой русской литературы чатбот вполне может придумать названия и авторов учебников, которых на самом деле не существует.
«ChatGPT не может сказать "я не знаю", — говорит Алексей Комиссаров. — Он в любом случае предложит ответ. Но этот ответ может быть откровенным враньем, и к этому надо быть готовым. Когда-нибудь эту проблему решат — целые исследовательские команды занимаются совмещением надежных баз информации и алгоритмов генерации текстов. Но пока нам остается проверять все важные факты в выдаче ChatGPT».
Алексей Комиссаров
Биоинформатик:
Если помнить об этих правилах, то от ChatGPT можно добиться генерации практически любого текста, в котором не требуется факт-чекинг. Он очень хорош в рекламных проспектах и составлении планов лекций. Он может составить вам отличный план самообразования по выбранной вами дисциплине. Правда, нужно помнить, что некоторые учебники он может выдумать, не стесняйтесь ему на это указывать.
Алгоритм великолепно пишет ответы на вакансии. Для этого достаточно загрузить текст от работодателя и свои данные. На выходе вы получите отличный CV. При этом вы даже можете указать, какой именно уровень английского должен быть использован для составления текста.
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