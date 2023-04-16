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Технологии

Илон Маск решил создать еще одну нейросеть. Ее название — X.AI

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Миллиардер приобрел тысячи графических процессоров для обеспечения работы будущего продукта.

Западные СМИ предполагают, что Маск намерен создать конкурента OpenAI, разработчика ChatGPT и DALL-E. Изобретатель уже сейчас собирает команду инженеров и исследователей. Отмечается, что миллиардер нанял ученого из лаборатории ИИ DeepMind корпорации Alphabet Игоря Бабушкина, также он пытался взять на работу сотрудников OpenAI, но это ему не удалось.

Ранее Илон Маск, Стив Возняк и еще более 1000 экспертов призвали остановить разработку продвинутого ИИ. Они обращают внимание на то, что системы ИИ, конкурирующие с человеческим интеллектом, могут представлять «серьезные риски для общества и человечества».

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