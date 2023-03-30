Угроза цивилизации, которая оставит без работы 300 млн человек: о каких рисках развития ИИ говорили Маск, Брин и аналитики Goldman Sachs

Илон Маск, Стив Возняк и другие

«Технологии с потенциально катастрофическими последствиями»

В последние дни марта 2023 года как гром среди ясного неба появилось письмо, подписанное более чем тысячью ученых и экспертов в области высоких технологий, с предложением приостановить развитие систем искусственного интеллекта мощнее GPT 4, чтобы понять, как их можно контролировать. Среди подписантов оказались сооснователь Apple Стив Возняк и Илон Маск, стоявший у истоков компании OpenAI, которая, собственно, и разрабатывает нейросети семейства GPT.

«Продвинутый ИИ может вызвать глубокие изменения в самой истории жизни на Земле, — говорится в письме, — им следует управлять с соразмерной тщательностью и ресурсами. К сожалению, такого уровня планирования и управления [в настоящий момент] не существует. В последние месяцы лаборатории искусственного интеллекта оказались втянуты в неконтролируемую гонку по разработке и развертыванию все более мощных цифровых умов, которые никто — даже их создатели — не может понять, прогнозировать или надежно контролировать».

При этом авторы подчеркнули, что они не выступают против нейросетей как таковых, они подчеркнули, что человечество может наслаждаться «летом ИИ» на благо всех, но лишь после того, как поймет как адаптироваться к изменениям. Пока же, считают подписанты, общество должно «поставить на паузу технологии с потенциально катастрофическими последствиями».