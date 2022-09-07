Сразу 4 новых iPhone(!), 3 новых Apple Watch и новые AirPods Pro 2: какие новинки Apple представила на сентябрьской презентации

7 сентября Apple провела в своей штаб-квартире в Купертино очередную, и, возможно, самую ожидаемую презентацию года. На ней представили сразу четыре новых смартфона (в том числе два без «челки»). Кроме того компания порадовала фанатов новой линейкой Apple Watch (которые теперь умеют вызывать скорую, если пользователь попал в аварию) и новыми беспроводными наушниками с еще более мощной батареей и улучшенным шумоподавлением. Рассказываем обо всем по порядку!
Четыре новых iPhone и два из них без «челки»!
Главным событием сентябрьской презентации Apple, без сомнения, стали новые модели iPhone. Традиционно сначала зрителям представили базовые модели iPhone 14 и iPhone 14. Plus. Новинки работают на чипе Apple A15, представленном еще в 2021 году, но улучшенном инженерами компании. За счет этого производительность смартфонов вырастет по сравнению с предыдущей моделью.
Привычно много внимания в ходе презентации уделили камерам новых iPhone. 12-мегапиксельная основная камера захватывает на 49% больше света при плохом освещении, также 12-мегаписксельная фронталка собирает на 38% больше света в темноте, что позволяет делать еще более четкие и яркие снимки вне зависимости от условий. Отдельно остановились в Apple на новом режиме Action Mode, который позволяет делать четкие фотографии и видео даже на бегу.
Однако больше всего в Apple на этот раз говорили о безопасности пользователей. Новые смартфоны оснащены функцией, позволяющей определить, что владелец телефона попал в ДТП и автоматически вызвать экстренные службы. Главной гордостью стала новая система спутниковой связи, которая позволяет послать сигнал с просьбой о помощи даже в тех местах, где обычная мобильная сеть не ловит. Продажи новинок стартуют 16 сентября: iPhone 14 обойдется в 799 долларов, iPhone 14 Plus — в 899.
Вслед за стандартными iPhone 14 пришла очередь флагманской линейки: на экранах появились iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max. Главное внешнее отличие — практически полное отсутствие «челки». Фронтальная камера и датчики скрываются за многофункциональным экраном с динамичным окном, отображающим различную фоновую информацию: звонки, играющую музыку, таймер.
Главной гордостью новинки стала 48-мегапиксельная камера, которая позволяет получать снимки с очень высокой детализацией, позволяющей свободно увеличивать сравнительно небольшие фрагменты изображения, сохраняя хорошее качество изображения. Новинка поддерживает все возможности стандартного iPhone 14: Action Mode, детектор ДТП и спутниковую связь, чтобы вызвать подмогу из удаленных локаций (правда пока она доступна только в США и Канаде).
iPhone 14 Pro обойдется в 999 долларов и выше. Продажи стартуют 16 сентября.
Три новых Apple Watch со сверхемкой батареей
Помимо новой линейки смартфонов Apple представила также новую серию «умных» часов. Первыми на экранах появились Apple Watch 8, которые еще пристальнее следят за здоровьем пользователей и, в особенности, пользовательниц. Так, новый датчик температуры измеряет показатели пользователя каждые пять секунд и способен распознать колебания в 0,1 градуса. Отдельно в Apple остановились, что новинка поможет следить за менструальным циклом и женским здоровьем.
Также новинка привычно оснащена датчиком падения и новой функцией распознавания ДТП (аналогичной той, что работает на новых iPhone 14). Часы устойчивы к пыли, падениям и воде. Новая батарея позволяет часам работать до 18 часов в обычном режиме и до 36 часов в пониженном — это новая опция энергосбережения. Стоить новинка будет 399 долларов за версию с GPS и 499 долларов за версию с Cellular.
Помимо нового поколения базовых Apple Watch производитель представил очередное поколение упрощенной модели Watch SE. Новинка стала на 20% процентов производительнее предшественника. При этом она обладает большей частью функций «старшей» модели (хотя и не всеми, так в Apple Watch SE 2 нет улучшенного термометра).
При этом модель сохраняет статус бюджетной — цена стартует от 249 долларов США.
Любителей активного отдыха Apple порадовала новыми Apple Watch Ultra с ультра ярким дисплеем (производитель уверяет, что экран новинки даже ярче чем у смартфонов компании). Также часы оснащены дополнительным динамиком, позволяющим поддерживать разговор даже на ветру. Также позаботились в компании и о длительности работы новых Ultra — одного заряда хватит на 36 часов в стандартном режиме и до 60 часов, если включить экономию энергии.
Также производитель обещает пользователям «самую точную» спутниковую навигацию благодаря двухдиапазонному GPS. Также устройство получило обновленную функцию компаса, которая может проложить путь до лагеря владельца.
Для тех, кто занимается дайвингом анонсировали приложение Oceanic+, которое позволит следить за глубиной, температурой воды, ориентацией в пространстве, а также за скоростью погружения и всплытия владельца, чтобы он избежал кессонной болезни. Цена новинки стартует от 799 долларов.
Новое поколение AirPods Pro
Наконец, еще одной представленной новинкой стали беспроводные наушники AirPods Pro 2 с новой функцией активного шумоподавления, в два раза более эффективной, чем на предшествующей модели. Также представленные новинки оснастили более емкой батареей, которая позволяет слушать музыку до 6 часов.
Для тех, кто часто теряет свои наушники чехол новых Air Pods Pro 2 умеет подавать звуковой сигнал. Чем ближе пользователь, тем этот сигнал сильнее. Однако главное в наушниках — звук. Он, как обещает производитель, еще более объемный: «вы будто стоите на сцене с любимой группой, которая играет вокруг вас», — говорят в Apple. Цена на новые Air Pods стартует от 249 долларов.
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