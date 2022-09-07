Сразу 4 новых iPhone(!), 3 новых Apple Watch и новые AirPods Pro 2: какие новинки Apple представила на сентябрьской презентации

Четыре новых iPhone и два из них без «челки»!

Главным событием сентябрьской презентации Apple, без сомнения, стали новые модели iPhone. Традиционно сначала зрителям представили базовые модели iPhone 14 и iPhone 14. Plus. Новинки работают на чипе Apple A15, представленном еще в 2021 году, но улучшенном инженерами компании. За счет этого производительность смартфонов вырастет по сравнению с предыдущей моделью.

Привычно много внимания в ходе презентации уделили камерам новых iPhone. 12-мегапиксельная основная камера захватывает на 49% больше света при плохом освещении, также 12-мегаписксельная фронталка собирает на 38% больше света в темноте, что позволяет делать еще более четкие и яркие снимки вне зависимости от условий. Отдельно остановились в Apple на новом режиме Action Mode, который позволяет делать четкие фотографии и видео даже на бегу.

Однако больше всего в Apple на этот раз говорили о безопасности пользователей. Новые смартфоны оснащены функцией, позволяющей определить, что владелец телефона попал в ДТП и автоматически вызвать экстренные службы. Главной гордостью стала новая система спутниковой связи, которая позволяет послать сигнал с просьбой о помощи даже в тех местах, где обычная мобильная сеть не ловит. Продажи новинок стартуют 16 сентября: iPhone 14 обойдется в 799 долларов, iPhone 14 Plus — в 899.