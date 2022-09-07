Посмотрите на iPhone 14 Pro — первый смартфон от Apple без «челки»

У iPhone 14 Pro почти нет «челки» — экран прерывается датчиками и фронтальной камерой, которые скрываются за многофункциональным дисплеем. На нем можно увидеть звонки, играющую музыку, таймер и другие функции: в зависимости от потребностей «вырез» изменяет свою форму. Кроме того, теперь можно персонализировать экран блокировки — добавить на него виджеты и выбрать шрифт.

Обновленный процессор А16 способен проводить 4 триллиона операций с фотографией в секунду и 17 триллионов в целом. Основная камера получила 48 мегапикселей: обещают улучшенную передачу цвета и большую детализацию. Кроме того, режим телефото теперь позволяет сильнее приближать объекты: гораздо ближе, чем на iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro обойдется в 999 долларов и выше. Продажи стартуют 16 сентября.