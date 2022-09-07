Посмотрите на iPhone 14 Pro — первый смартфон от Apple без «челки»

Сегодня, 7 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. Впервые представлен смартфон без «челки» в привычном понимании: теперь она функциональная.
У iPhone 14 Pro почти нет «челки» — экран прерывается датчиками и фронтальной камерой, которые скрываются за многофункциональным дисплеем. На нем можно увидеть звонки, играющую музыку, таймер и другие функции: в зависимости от потребностей «вырез» изменяет свою форму. Кроме того, теперь можно персонализировать экран блокировки — добавить на него виджеты и выбрать шрифт.
Обновленный процессор А16 способен проводить 4 триллиона операций с фотографией в секунду и 17 триллионов в целом. Основная камера получила 48 мегапикселей: обещают улучшенную передачу цвета и большую детализацию. Кроме того, режим телефото теперь позволяет сильнее приближать объекты: гораздо ближе, чем на iPhone 13 Pro.
iPhone 14 Pro обойдется в 999 долларов и выше. Продажи стартуют 16 сентября.
Первой новинкой стали Apple Watch Series 8 — с датчиком температуры и возможностью определить, если пользователь попал в аварию. Также представили второе поколение наушников AirPods Pro с улучшенным шумоподавлением, драйвером звука и специальным усилителем (больше звука!). А еще iPhone 14 и iPhone 14 Plus — внешне не отличающиеся от предшественника, но с улучшенной камерой.
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