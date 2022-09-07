Apple презентовала Apple Watch Series 8 с датчиком температуры

Датчик температуры состоит из двух частей: первая располагается на задней панели часов, вторая под дисплеем. Измерения происходят каждые пять секунду — датчик может распознать изменения температуры даже на 0,1 градуса. Предполагается, что новая функция поможет следить за меструальным циклом и женским здоровьем.

Apple Watch Series 8 могут не только измерить температуру, но определить, если пользователь попал в аварию — переработанный акселерометр и гироскоп распознают лобовой и боковой удары, а также переворот автомобиля. В случае ДТП устройство автоматически свяжется со службой спасения и передаст локацию.

У новых Apple Watch большой блестящий экран с узкими рамками, который остается читаемым даже на опущенной руке. Часы устойчивы к воде, пыли и падению, отслеживают качество сна и цикла. Батарея Apple Watch Series 8 позволяет устройству работать до 18 часов работы в обычном режиме и до 36 часов в пониженном — это новая опция энергосбережения.

Apple Watch Series 8 выполнено в двух вариантах — из алюминия и стали. Первая представлена в четырех цветах, вторая в трех. Устройство обойдется в 399 долларов за версию с GPS и 499 долларов за версию с Cellular. Продажи стартуют 16 сентября.