Apple выпустила iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Внутри смартфонов 14-го поколения процессор Apple A15, представленный в 2021 году. Несмотря на это, пользователям обещают улучшенную производительность: благодаря новой расстановке элементов. Матрица основной камеры принимает на 49% больше света, в числе других обновлений — режим стабилизации видео Action Mode. Фронтальная 12-мегапиксельная камера, в свою очередь, получила возможность автофокусировки.

Теперь найти iPhone можно даже без подключения к любой из возможных сетей, будь то LTE или WiFi — устройство может взаимодействовать со спутниками. Для этого пользователю нужно находиться на открытой местности: iPhone подаст сингал на спутник, после чего он будет перенаправлен на землю для вызова экстренных служб. Но есть условие: новая функция Emergency SOS будет доступна только в США и Канаде.

Как и новые Apple Watch, iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили возможность распознавания автомобильных аварий с участием владельца. Вся линейка новых смартфонов будет доступна в пяти цветах: черном, белом, фиолетовом, синем и Product RED.

iPhone 14 обойдется в 799 долларов, iPhone 14 Plus — в 899. Продажи начнутся 16 сентября.