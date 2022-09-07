Apple выпустила iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Сегодня, 7 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. Уже представлены Apple Watch Series 8, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra и AirPods Pro 2, еще одной новинкой стали iPhone 14 и iPhone 14 Plus — внешне не отличающиеся от предшественника, но с улучшенной камерой.
Внутри смартфонов 14-го поколения процессор Apple A15, представленный в 2021 году. Несмотря на это, пользователям обещают улучшенную производительность: благодаря новой расстановке элементов. Матрица основной камеры принимает на 49% больше света, в числе других обновлений — режим стабилизации видео Action Mode. Фронтальная 12-мегапиксельная камера, в свою очередь, получила возможность автофокусировки.
Теперь найти iPhone можно даже без подключения к любой из возможных сетей, будь то LTE или WiFi — устройство может взаимодействовать со спутниками. Для этого пользователю нужно находиться на открытой местности: iPhone подаст сингал на спутник, после чего он будет перенаправлен на землю для вызова экстренных служб. Но есть условие: новая функция Emergency SOS будет доступна только в США и Канаде.
Как и новые Apple Watch, iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили возможность распознавания автомобильных аварий с участием владельца. Вся линейка новых смартфонов будет доступна в пяти цветах: черном, белом, фиолетовом, синем и Product RED.
iPhone 14 обойдется в 799 долларов, iPhone 14 Plus — в 899. Продажи начнутся 16 сентября.
Emergency SOS
Комментарии (0)