Apple представила AirPods Pro 2 с улучшенным шумоподавлением и драйвером звука

Активное шумоподавление теперь в два раза сильнее благодаря новому чипу H2 и более удобной посадке в ухе. AirPods Pro 2 более энергоэффективные — они выдерживают до 6 часов прослушивания музыки и 30 часов работы с чехлом, который также поможет пользователю быстрее найти затерявшиеся в сумке наушники: для этого он будет подавать звуковой сингал. Кроме того, впервые в чехле появились отверстия для сменного ремешка.