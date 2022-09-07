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Технологии

Apple представила AirPods Pro 2 с улучшенным шумоподавлением и драйвером звука

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Сегодня, 7 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. В числе новинок — второе поколение наушников AirPods Pro: с улучшенным шумоподавлением, драйвером звука и специальным усилителем. Больше звука!

Активное шумоподавление теперь в два раза сильнее благодаря новому чипу H2 и более удобной посадке в ухе. AirPods Pro 2 более энергоэффективные — они выдерживают до 6 часов прослушивания музыки и 30 часов работы с чехлом, который также поможет пользователю быстрее найти затерявшиеся в сумке наушники: для этого он будет подавать звуковой сингал. Кроме того, впервые в чехле появились отверстия для сменного ремешка. 

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