Apple показала Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra с дополнительной кнопкой

Теперь линейка умных часов от Apple представлена тремя моделями: бюджетными Apple Watch SE, Apple Watch Series 8, и премиальными Apple Watch Ultra, которые заменили собой линейку Edition. Колесико Digital Crown на последних защищено специальным выступом, исключающим случайные нажатия. Кроме того, теперь оно — не единственный элемент управления: появилась дополнительная кнопка действия сбоку.

В Apple серию Ultra называют самой защищенной: корпус часов выполнен из титана, экран защищает толстое сапфировое стекло. Погружаться с Apple Watch Ultra можно на глубину до 100. Экран больше не скругленный: его опоясывает специальный борт, напоминающий дизайн iPhone. Сам размер часов увеличился до 49 миллиметров.

В числе других новинок — ремешки для разных видов спорта: с титановыми застежками для пловцов, легкий для бега и еще один для высокогорных видов спорта. Также имеется встроенная сирена, которую слышно на расстоянии 200 метров.

Apple Watch Ultra обойдутся в 799 долларов. Продажи стартуют 23 сентября.