Apple показала Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra с дополнительной кнопкой

Сегодня, 7 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. В числе новинок — Apple Watch SE 2 и Apple Watch Ultra с дополнительной кнопкой, которые подойдут адептам активных видов спорта.
Теперь линейка умных часов от Apple представлена тремя моделями: бюджетными Apple Watch SE, Apple Watch Series 8, и премиальными Apple Watch Ultra, которые заменили собой линейку Edition. Колесико Digital Crown на последних защищено специальным выступом, исключающим случайные нажатия. Кроме того, теперь оно — не единственный элемент управления: появилась дополнительная кнопка действия сбоку.
В Apple серию Ultra называют самой защищенной: корпус часов выполнен из титана, экран защищает толстое сапфировое стекло. Погружаться с Apple Watch Ultra можно на глубину до 100. Экран больше не скругленный: его опоясывает специальный борт, напоминающий дизайн iPhone. Сам размер часов увеличился до 49 миллиметров.
В числе других новинок — ремешки для разных видов спорта: с титановыми застежками для пловцов, легкий для бега и еще один для высокогорных видов спорта. Также имеется встроенная сирена, которую слышно на расстоянии 200 метров.
Apple Watch Ultra обойдутся в 799 долларов. Продажи стартуют 23 сентября.
Второе поколение Apple Watch SE получило улучшенный экран c минимальными рамками и упрощенную заднюю панель: теперь датчики окружает композитный материал на основе нейлона. Как и Apple Watch Series 8, бюджетные SE поддерживают функцию CrashDetection — случае ДТП устройство автоматически свяжется со службой спасения и передаст локацию. В числе других обновлений — улучшенная влагозащита, благодаря которой часы выдерживают случайные и нерегулярные погружения в воду.
Apple Watch SE 2 обойдутся в 249 долларов за версию с WiFi и 299 долларов — с Cellular. Продажи стартуют 16 сентября.
Первой новинкой стали Apple Watch Series 8 — с датчиком температуры и возможностью определить, если пользователь попал в аварию. Также представили второе поколение наушников AirPods Pro с улучшенным шумоподавлением, драйвером звука и специальным усилителем (больше звука!). В числе новинок iPhone 14 и iPhone 14 Plus — внешне не отличающиеся от предшественника, но с улучшенной камерой. А еще iPhone 14 Pro — первый смартфон от Apple без «челки».
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