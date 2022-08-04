Россияне потратили 6 млрд рублей за полгода на «умные» колонки для дома

По данным «М.видео-Эльдорадо», которые приводят «Ведомости», объем продаж «умных» колонок по итогам 6 месяцев 2022 года составил 780 тысяч в штуках и 6 миллиардов рублей в денежном выражении. На Wildberries сегмент колонок с голосовым помощником за первое полугодие вырос на 233% год к году в деньгах и на 145% в штуках. В «Ситилинке» за аналогичный период было реализовано на 94% больше колонок, чем годом ранее. Пик продаж у ритейлера пришелся на январь, что связывают с новогодними праздниками, а также февраль — в связи с всплеском спроса перед 23 февраля и 8 марта.

Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Позже перечень был изменен: в него внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, исключена.

Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства. За гарантию на такую технику будут отвечать ритейлеры. Планируется, что продавцы предоставят ее покупателям сроком на год в добровольном порядке по договорам с сервисными центрами. Доля клавиатур и ноутбуков без русской раскладки уже увеличилась. В страну начали поставлять больше такой техники из-за параллельного импорта — по оценкам экспертов, общее количество таких устройств к концу года достигнет 10%.