Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сети «Связной», ассортимент ритейлера за счет параллельного импорта будет расширен более чем на 100 товарных позиций. На полках магазинов появятся планшеты, ноутбуки, умные часы, игровые консоли и другие товары — это, в частности, смартфоны Samsung, iPhone последнего поколения, а также PlayStation, Xbox и Nintendo.

Стоимость устройств, ввезенных в Россию по параллельному импорту, будет на 10-20% дороже аналогов, поступивших в страну до 24 февраля 2022 года. Что касается сформированных до начала специальной военной операции товаров, то их запасов, по подсчетам президента «Связного» Алексея Вуколова, хватит еще на два-три месяца.

На все устройства, ввезенные по параллельному импорту, будет действовать официальная гарантия, обслуживание по которой проведет сервисный центр — с той только разницей, что теперь затраты возьмет на себя дистрибутор, а не производитель, как это было раньше. «Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — заверили в «Связном».

Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок.