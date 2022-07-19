Гарантию сроком на год при покупке сложной электроники — бытовой техники, смартфонов, ноутбуков и компьютеров — будут предоставлять покупателям входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) ритейлеры «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS.

Чтобы предоставлять гарантию на купленную технику, ритейлеры должны будут самостоятельно заключить договоры с сервисными центрами, которые ранее работали напрямую с производителями. Оплачивать гарантийный ремонт также будут торговые сети, за свой счет — для них это право, а не обязанность, которое будет реализовано по собственному усмотрению.

«На нашей территории этот производитель уже не планирует обслуживать свой товар. Ему это и невыгодно — он ушел из страны, поэтому и не готов вкладывать средства в гарантийное обслуживание. Именно для таких товаров [по параллельному импорту] мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — приводят «Известия» слова президента АКИТ Артема Соколова.

Напомним, в начале мая Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок. Позже перечень был изменен: в него внесена, в частности, компания-производитель конструкторов Lego, тогда как компания Duracell, наоборот, исключена.

Ввозить гаджеты по параллельному импорту российские ритейлеры начали в конце июня. Первой об этом объявила сеть «Связной», в магазинах которой скоро появятся новые iPhone, PlayStation и другие устройства.