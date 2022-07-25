Доля клавиатур и ноутбуков без русской раскладки сокращается. И вот почему

По прогнозу руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, который приводит «Коммерсантъ», общее количество клавиатур и ноутбуков без русской раскладки на отечественном рынке может достигнуть 10% к концу года. Нехватка русифицированной техники не только вызвала удвоение спроса на гравировки, но и повлияла на исполнение ряда госконтрактов.

«Реализация уже заключенных контрактов по поставке в ведомства автоматизированных рабочих мест [системный блок, монитор и периферийное оборудование] идет с проблемами. По условиям тендера подрядчик не может поставить АРМ без клавиатуры, с английской раскладкой — тоже не может. Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой», — отметил источник издания в правительстве.

Спрос на лазерную гравировку на сегодняшний день увеличился в полтора-два раза в сравнении с показателями февраля 2022 года. Эксперты ожидают дальнейший рост: по словам управляющего мастерскими McGraver Юрия Жогова, с ними уже сотрудничают крупные компании.

Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов в свою очередь отмечает готовность ритейлеров самостоятельно наносить гравировку, однако как они это планируют делать, пока неизвестно. «Если наносить русскую раскладку будут продавцы, им придется вскрывать коробки. Это большой минус для продаж: клиенты не готовы покупать товар со вскрытой коробкой», — сказал он.