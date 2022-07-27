В России начали разработку технологии 6G. Сети пятого поколения связи пока не запущены

В России начали разработку отечественного оборудования для сетей шестого поколения связи 6G — несмотря на то, что для масштабного использования предшествующая технология 5G пока так и не развернута. Проектом занимаются «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио.
Разработка оборудования для технологии 6G, завершить которую намерены к 2025 году, обойдется в 30 миллиардов рублей — как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника, знакомого с ходом проекта, средства планируется получить из бюджета страны. По словам гендиректора НИИ радио Олега Иванова, проект будет включать разработку оборудования от уровня прототипов до постановки на производство, вопросы компонентной базы, а также разработку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей.
О перспективах 6G Международный союз электросвязи начал говорить еще в 2018 году, непосредственно предложения по формированию технического стандарта начнутся только в 2027-ом. Ключевыми сценариями услуг в рамках шестого поколения связи могут стать голографическая связь, включающая телефон, мультимедиа и вещание, а также связь с чрезвычайно быстрой реакцией в критических ситуациях. Пропускная способность 6G может составить более 1 Тбит/с.
Эксперты на телеком-рынке указывают на то, что терагерцевый диапазон, в котором будет работать 6G — а именно от 95 ГГц до 3 ТГц — еще никому и никогда не выделялся, поэтому «он не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека». Мобильные операторы также скептически относятся к российской разработке. «На наш взгляд, прежде чем говорить о 6G, в современных реалиях нужно сосредоточиться на постепенном расширении полос частот LTE», — считают в «Вымпелкоме». В «Мегафоне» приветствуют любые научные изыскания в этом направлении, однако также отмечают, что «о конкретных перспективах говорить преждевременно».
Напомним, первую пользовательскую сеть 5G в Петербурге развернули и запустили в мае 2021 года. Пока «поймать» сигнал пятого поколения сотовой связи могут только пользователи МТС. Незадолго до этого ФАС разрешила операторам заключать соглашения по построению сетей связи 5G. По мнению ведомства, достигнутое соглашение — это «возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения».
Качество мобильной связи в России может деградировать из-за увеличения плотности населения в агломерациях и роста объема потребления данных. Чтобы этого избежать, нужно внедрить 5G. В ноябре 2021 года рост трафика, который только за последние два года увеличился на 110%, уже привел к снижению средней скорости мобильного интернета. Она упала впервые за 10 лет — почти на 3 Мб/сек.
Испытания сетей пятого поколения связи в России продолжаются. В январе 2022 года «Ростелеком» подал заявки на их проведение в метро Москвы, Петербурга и Казани.
Комментарии (0)