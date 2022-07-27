В России начали разработку технологии 6G. Сети пятого поколения связи пока не запущены

Разработка оборудования для технологии 6G, завершить которую намерены к 2025 году, обойдется в 30 миллиардов рублей — как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника, знакомого с ходом проекта, средства планируется получить из бюджета страны. По словам гендиректора НИИ радио Олега Иванова, проект будет включать разработку оборудования от уровня прототипов до постановки на производство, вопросы компонентной базы, а также разработку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей.

О перспективах 6G Международный союз электросвязи начал говорить еще в 2018 году, непосредственно предложения по формированию технического стандарта начнутся только в 2027-ом. Ключевыми сценариями услуг в рамках шестого поколения связи могут стать голографическая связь, включающая телефон, мультимедиа и вещание, а также связь с чрезвычайно быстрой реакцией в критических ситуациях. Пропускная способность 6G может составить более 1 Тбит/с.

Эксперты на телеком-рынке указывают на то, что терагерцевый диапазон, в котором будет работать 6G — а именно от 95 ГГц до 3 ТГц — еще никому и никогда не выделялся, поэтому «он не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека». Мобильные операторы также скептически относятся к российской разработке. «На наш взгляд, прежде чем говорить о 6G, в современных реалиях нужно сосредоточиться на постепенном расширении полос частот LTE», — считают в «Вымпелкоме». В «Мегафоне» приветствуют любые научные изыскания в этом направлении, однако также отмечают, что «о конкретных перспективах говорить преждевременно».