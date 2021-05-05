ФАС разрешила операторам связи в России построение сетей 5G

Ходатайство к ФАС «о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G» подали «Ростелеком», «Башинформсвязь», «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон». Соглашение о совместной деятельности в сфере развертывания сетей 5G, в случае его реализации, даст равный доступ к радиочастотам для всех участников рынка.

В рамках соглашения операторы связи должны будут разработать и согласовать с ФАС условия использования инфраструктуры, а также условия предоставления инфраструктуры для MVNO — виртуальных операторов связи.

«С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку. По мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G — это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения», — отмечают в Федеральной антимонопольной службе.

Напомним, в октябре 2020 года Apple презентовала iPhone 12 с поддержкой 5G. Воспользоваться новым поколением связи могут более 200 миллионов человек в 1 800 городах по всему миру. В России, как и в ряде других стран, стандарт связи пока не работает. Только в Петербурге его могут запустить к 2022 году — и в отдельных зонах. В это же время Apple начала поиски сотрудников для участия в разработке 6G. На создание технологии отведут около 10 лет.

Ранее правительство Петербурга планировало оборудовать городские фонари передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи. «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи, а также снизить расходование бюджетных средств.