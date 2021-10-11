Качество мобильной связи в России ухудшится из-за увеличения плотности населения в агломерациях и роста объема потребления данных. Чтобы этого избежать, нужно внедрить 5G. Так считает генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.
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Как рассказал Помбухчан в интервью РБК, деградация мобильной связи 4G в России произойдет из-за того, что плотность населения в агломерациях увеличивается, а объем потребления данных растет примерно на 40-50% в год. Эти факторы влияют на рост объема потребления данных, также более тяжелыми становятся контентные единицы — видео, приложения, которые «постоянно обновляются и передают данные».
По словам гендиректора «Мегафона», стандарт мобильной связи может поддерживать определенную плотность населения с определенным объемом трафика. Чтобы уменьшить зону покрытия вышки связи и тем самым добиться «приемлемого качества», операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций — это работает какое-то время, потом становится неэффективным.
«Во-первых, слишком дорого. Во-вторых, очень сложно поддерживать транспортную опорную инфраструктуру. Просто натыкать базовых станций — не решение проблемы. И если в наших агломерациях в течение какого-то осмысленного времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать», — резюмировал Помбухчан.
По прогнозу эксперта, если операторы связи в России не внедрят новое поколение связи 5G, качество существующего стандарта 4G ухудшится — и произойдет это менее чем за 10 лет.
Представители Tele2 согласны с прогнозом — они считают, что существующая инфраструктура скоро перестанет справляться с нагрузкой, поэтому «при оптимистичном сценарии без выделения дополнительных частот у операторов есть два-три года». В МТС уверены в том, что сети 4G будут актуальны еще несколько лет и их потенциал «еще не исчерпан как на массовом рынке, так и в корпоративных решениях», однако для масштабных проектов в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и дополненной реальности необходим стандарт пятого поколения.
Напомним, первую пользовательскую сеть 5G в Петербурге развернули и запустили в мае 2021 года. Пока «поймать» сигнал пятого поколения сотовой связи могут только пользователи МТС. Незадолго до этого ФАС разрешила операторам заключать соглашения по построению сетей связи 5G. По мнению ведомства, достигнутое соглашение — это «возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения». Первым же городом России с сетью мобильной связи пятого поколения стал Кронштадт.
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