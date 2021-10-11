Как рассказал Помбухчан в интервью РБК, деградация мобильной связи 4G в России произойдет из-за того, что плотность населения в агломерациях увеличивается, а объем потребления данных растет примерно на 40-50% в год. Эти факторы влияют на рост объема потребления данных, также более тяжелыми становятся контентные единицы — видео, приложения, которые «постоянно обновляются и передают данные».

По словам гендиректора «Мегафона», стандарт мобильной связи может поддерживать определенную плотность населения с определенным объемом трафика. Чтобы уменьшить зону покрытия вышки связи и тем самым добиться «приемлемого качества», операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций — это работает какое-то время, потом становится неэффективным.

«Во-первых, слишком дорого. Во-вторых, очень сложно поддерживать транспортную опорную инфраструктуру. Просто натыкать базовых станций — не решение проблемы. И если в наших агломерациях в течение какого-то осмысленного времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать», — резюмировал Помбухчан.

По прогнозу эксперта, если операторы связи в России не внедрят новое поколение связи 5G, качество существующего стандарта 4G ухудшится — и произойдет это менее чем за 10 лет.

Представители Tele2 согласны с прогнозом — они считают, что существующая инфраструктура скоро перестанет справляться с нагрузкой, поэтому «при оптимистичном сценарии без выделения дополнительных частот у операторов есть два-три года». В МТС уверены в том, что сети 4G будут актуальны еще несколько лет и их потенциал «еще не исчерпан как на массовом рынке, так и в корпоративных решениях», однако для масштабных проектов в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и дополненной реальности необходим стандарт пятого поколения.