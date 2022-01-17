Провести «научные, исследовательские, опытные, экспериментальные и конструкторские работы с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G» «Ростелеком» планирует на наземных станциях метро в Петербурге и Казани, а также на кольцевой линии московского метрополитена. Для этого оператор просит выделить диапазон частот 3,3-3,4 ГГц и 3,8-4,1 ГГц.

В дальнейшем «Ростелеком» готов испытать все радиочастотные ресурсы, пригодные для использования в сетях пятого поколения свези. Если не внедрять 5G, считают представители оператора, российские операторы утратят конкурентоспособность в сравнении с зарубежными, которые уже могут повышать эффективность производственных и бизнес-процессов.

«Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения. Это нужно как операторам, так и будущим потребителям сервисов», — приводят «Известия» слова представителя «Ростелекома» Валерия Костарева.