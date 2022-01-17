«Ростелеком» протестирует сети связи 5G в метро Москвы, Петербурга и Казани. Заявки на проведение испытаний были поданы в Государственную комиссию по радиочастотам.
Провести «научные, исследовательские, опытные, экспериментальные и конструкторские работы с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G» «Ростелеком» планирует на наземных станциях метро в Петербурге и Казани, а также на кольцевой линии московского метрополитена. Для этого оператор просит выделить диапазон частот 3,3-3,4 ГГц и 3,8-4,1 ГГц.
В дальнейшем «Ростелеком» готов испытать все радиочастотные ресурсы, пригодные для использования в сетях пятого поколения свези. Если не внедрять 5G, считают представители оператора, российские операторы утратят конкурентоспособность в сравнении с зарубежными, которые уже могут повышать эффективность производственных и бизнес-процессов.
«Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения. Это нужно как операторам, так и будущим потребителям сервисов», — приводят «Известия» слова представителя «Ростелекома» Валерия Костарева.
Напомним, первую пользовательскую сеть 5G в Петербурге развернули и запустили в мае 2021 года. Пока «поймать» сигнал пятого поколения сотовой связи могут только пользователи МТС. Незадолго до этого ФАС разрешила операторам заключать соглашения по построению сетей связи 5G. По мнению ведомства, достигнутое соглашение — это «возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения».
Качество мобильной связи в России может деградировать из-за увеличения плотности населения в агломерациях и роста объема потребления данных. Чтобы этого избежать, нужно внедрить 5G. В ноябре 2021 года рост трафика, который только за последние два года увеличился на 110%, уже привел к снижению средней скорости мобильного интернета. Она упала впервые за 10 лет — почти на 3 Мб/сек.
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