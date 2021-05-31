В Петербурге развернута первая пользовательская сеть 5G. Вот где можно «поймать» сингал

Абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками в популярных местах Петербурга. Это «Экспофорум», Дворцовая площадь, площадь у «Газпром Арены» и Яхтенный мост, технопарк «Ленполиграфмаш», Ботанический сад, Итальянская улица и площадь Искусств, а также офис МТС на Малой Монетной.

4 июня сеть 5G можно будет «поймать» также на Московском вокзале, в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ «Питерленд». Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

«Сегодня представляем первую в Петербурге пилотную сеть, доступную массовым пользователям. Владельцы 5G-совместимых смартфонов смогут самостоятельно подключиться к пилотной сети связи пятого поколения и лично протестировать преимущества нового стандарта в реальных условиях... Параллельно с пользовательскими тестами мы ставим перед собой задачу по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, настройке ее совместимости с абонентским оборудованием для предоставления максимально высокого качества услуг», — приводит РИА «Новости» слова директора МТС в Петербурге и Ленобласти Павла Коротина.

В 2019 году первым городом России с развернутой сетью мобильной связи 5G стал Кронштадт. Тогда регион стал пилотным — «поймать» сигнал пятого поколения можно почти на всей населенной часть города-порта. Сейчас 5G «ловит» также в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и Кроншдатском хлебозаводе. В начале мая 2021 года ФАС разрешила операторам заключать соглашения по построению сетей связи 5G. По мнению ведомства, достигнутое соглашение — это «возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения».