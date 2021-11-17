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Скорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет. Почему?

Средняя скорость мобильного интернета в России в ноябре впервые за 10 лет снизилась — почти на 3 Мб/сек, до 21,7 Мб/сек. На снижение влияет рост трафика, который только за последние два года увеличился на 110%.

Shutterstock.com

Снижение скорости мобильного интернета в России произошло впервые за десять лет — тогда в стране начали активно развертывать сети четвертого поколения связи. Как считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, сейчас происходит то же самое — сети связи не успевают за ростом трафика и нагрузками.

«Дело в том, что развитие и модернизация сетей связи не успевают за ростом трафика и увеличением нагрузки. Хотя операторы модернизировали сети, добавляя новые базовые станции, роста скоростей не будет вплоть до внедрения стандарта 5G», — приводит «Коммерсантъ» слова Кускова.

«Текущая инфраструктура вскоре перестанет справляться с нагрузкой. Поддержать высокое качество сервисов могут только сети 5G при использовании диапазона 3,4-3,8 ГГц, который оптимален с точки зрения покрытия, проникающей способности и капитальных затрат на строительство», — еще в начале года отмечали представители Tele2.

О том, что качество мобильной связи в России может деградировать из-за увеличения плотности населения в агломерациях и роста объема потребления данных, говорили и в «Мегафоне». Как отмечал гендиректор компании Хачатур Помбухчан, эти факторы влияют на рост объема потребления данных, также более тяжелыми становятся контентные единицы — видео, приложения, которые «постоянно обновляются и передают данные».

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