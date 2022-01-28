Apple представит в новой версии iOS функцию по распознаванию лица с медицинской маской

Apple запустила в тестовой версии iOS 15.4 для смартфонов функцию распознавания лица с помощью Face ID, которая сработает при ношении медицинской маски. Об этом сообщает 9to5mac.
iOS 15.4 beta has a new ‘Use Face ID with a Mask’ option and the masked FaceID icon is absolutely adorable. pic.twitter.com/Nbz4RktMQy— Sebastiaan de With (@sdw) January 27, 2022
Утверждается, что функция распознает «уникальные черты лица пользователя в области вокруг глаз». Но при этом она не будет действовать, если пользователь будет в солнцезащитных очках. На обычные очки это не распространяется.
Также в настройках Face ID можно будет дополнительно работать пункт «Добавить очки», который позволяет владельцу разблокировать iPhone, оставаясь в маске и очках одновременно. Новую опцию можно активировать, заново отсканировав свое лицо. Новая функция будет доступна только для владельцев iPhone 12 и 13.
Также в обновленной версии iOS появится 37 новых эмодзи, отключение уведомлений в «Командах», поддержка европейских сертификатов о вакцинации в Wallet и «Здоровье» и многое другое, пишет DTF.
Напомним, компания Apple планирует создать внутри iPhone мобильные платежные терминалы. Функция позволит принимать оплату и сможет полностью заменить уже существующие для этого устройства.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.