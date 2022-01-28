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Технологии

Apple представит в новой версии iOS функцию по распознаванию лица с медицинской маской

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Apple запустила в тестовой версии iOS 15.4 для смартфонов функцию распознавания лица с помощью Face ID, которая сработает при ношении медицинской маски. Об этом сообщает 9to5mac.

Утверждается, что функция распознает «уникальные черты лица пользователя в области вокруг глаз». Но при этом она не будет действовать, если пользователь будет в солнцезащитных очках. На обычные очки это не распространяется.

Также в настройках Face ID можно будет дополнительно работать пункт «Добавить очки», который позволяет владельцу разблокировать iPhone, оставаясь в маске и очках одновременно. Новую опцию можно активировать, заново отсканировав свое лицо. Новая функция будет доступна только для владельцев iPhone 12 и 13.

Также в обновленной версии iOS появится 37 новых эмодзи, отключение уведомлений в «Командах», поддержка европейских сертификатов о вакцинации в Wallet и «Здоровье» и многое другое, пишет DTF.

Напомним, компания Apple планирует создать внутри iPhone мобильные платежные терминалы. Функция позволит принимать оплату и сможет полностью заменить уже существующие для этого устройства.

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