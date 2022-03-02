Apple остановила продажу и «ограничит работу сервисов». Что это значит? Пора отключать автообновление?

Главный редактор Vilianov.com, IT-аналитик

«К сожалению, предсказывать что-то в судьбе любых западных сервисов трудно. Ситуация абсолютно уникальная, в принимаемых решениях очень много эмоций, и подвижки возможны просто любые. Apple всегда была прагматична и осмотрительна в решениях. Тем более, в данном случае на происходящее внимательно смотрят другие страны, имеющие разночтения с глобальной повесткой. И неловкое движение на российском рынке может откликнуться где-то еще. Поэтому, думаю, Apple будет последней, кто станет закручивать гайки.

Сейчас в Apple Pay работают карты банков, в которых санкциями не затронут пользовательский сегмент. Российское законодательство традиционно соблюдается. Но надо понимать, что многое зависит от внешних факторов.

Что касается отключения обновлений, то, как мне кажется, «безопасники» дуют на воду. Пока не было прецедентов «окирпичивания» айфонов даже в очень проблемных регионах. Опасения служб ИБ связаны с тем, что для использования в корпоративных сетях на устройства с iOS и macOS (впрочем, как и с Android и Windows) устанавливаются специальные надстройки, которые — теоретически — могут перестать работать после установки обновлений.

Но для обычных пользователей все эти отключения бессмысленны, потому что сервисы работают не на телефоне, а на удаленных серверах. И если вдруг будет принято какое-то тяжелое решение по ним, сервисы перестанут работать с любой прошивкой. Но я уверен, что базовая функциональность техники все равно никуда не денется».