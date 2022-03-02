Apple остановила продажу и «ограничит работу сервисов». Что это значит? Пора отключать автообновление?

Apple остановила продажи техники в России, ограничила работу Apple Pay и других сервисов (каких — не уточняется) из-за «специальной военной операции» на территории Украины. Большие компании стали рассылать сотрудникам письма с рекомендацией отключить автообновления айфонов и айпадов, появились слухи о том, что все наши девайсы могут отключить из-за санкций. Действительно ли это возможно технически? Каких еще сервисов мы можем лишиться? Нужно ли менять настройки в телефоне? «Собака.ru» в поисках ответов поговорила с экспертами в области технологий, гаджетов и digital.
Сергей Вильянов
Главный редактор Vilianov.com, IT-аналитик
«К сожалению, предсказывать что-то в судьбе любых западных сервисов трудно. Ситуация абсолютно уникальная, в принимаемых решениях очень много эмоций, и подвижки возможны просто любые. Apple всегда была прагматична и осмотрительна в решениях. Тем более, в данном случае на происходящее внимательно смотрят другие страны, имеющие разночтения с глобальной повесткой. И неловкое движение на российском рынке может откликнуться где-то еще. Поэтому, думаю, Apple будет последней, кто станет закручивать гайки.
Сейчас в Apple Pay работают карты банков, в которых санкциями не затронут пользовательский сегмент. Российское законодательство традиционно соблюдается. Но надо понимать, что многое зависит от внешних факторов.
Что касается отключения обновлений, то, как мне кажется, «безопасники» дуют на воду. Пока не было прецедентов «окирпичивания» айфонов даже в очень проблемных регионах. Опасения служб ИБ связаны с тем, что для использования в корпоративных сетях на устройства с iOS и macOS (впрочем, как и с Android и Windows) устанавливаются специальные надстройки, которые — теоретически — могут перестать работать после установки обновлений.
Но для обычных пользователей все эти отключения бессмысленны, потому что сервисы работают не на телефоне, а на удаленных серверах. И если вдруг будет принято какое-то тяжелое решение по ним, сервисы перестанут работать с любой прошивкой. Но я уверен, что базовая функциональность техники все равно никуда не денется».
Компания Apple не делала никаких заявлений относительно возможности блокировки или каких-то ограничений в работе своих устройств на территории России или любой другой страны когда-либо.
Однако, Павел Гуров, маркетолог, специалист в области диджитал и подкастер, считает, что обезопасить себя можно и другими способами. «Отключение автообновлений может помочь в случае если Apple полностью уходит из России. Я бы рекомендовал скачать все приложения, которые вам нужны, потому что возможно их когда-то не окажется в App Store», — поясняет Павел.
Также среди рекомендаций эксперта — поискать sim-карты с былых путешествий и зарегистрировать иностранный App Store, а также подключить платежную карту банка другой страны: «Нужно зайти в Apple ID и посмотреть свои платные подписки. Дело в том, что они скорее всего уже перестанут проходить, потому что эквайринг осуществляется через «банкопрокладку», которая под санкциями».
Некоторые эксперты в сети пишут о том, что сообщения об отключении автообновлений распространяют мошенники и считает, что подобный шаг «не позволит разработчикам оперативно устранять найденные уязвимости, но позволит злоумышленникам быстро ими воспользоваться для кражи ваших личных данных».
Российский техноблогер и обозреватель гаджетов Wylsacom уверен, что если компания Apple действительно пожелает выключить все телефоны в России, то справится и без выпуска апдейтов.
Сейчас начала гулять информация, что во избежание возможных блокировок на iPhone нужно отключить авто обновление. Я склонен думать, что если захотят прям заблокировать, то сделают это и без апдейта. Другой вопрос, что этого делать не будут. Но если вам будет спокойней, выключайте— Wylsacom (@wylsacom) February 27, 2022
Денис Кусов, глава компании TelecomDaily, объясняет: «Мне кажется, это [выключение устройств] не совсем правильно с юридической точки зрения. Люди приобрели девайсы, оставили достаточно большие финансовые вложения. Отключить — значит обнулить все деньги, которые клиенты заплатили за это по договору, который был заключен до данной спецоперации. Но сервисы, которые используются в продукции компании Apple, вполне могут быть отключены. Это сделать реально без участия человека, через обновления, особенно когда они проходят автоматически».
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