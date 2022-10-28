В Киргизии еще один банк приостановил обслуживание карт платежной системы «Мир»

«Уведомляем, что с 27 октября 2022 г. банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир"», – говорится в сообщении.

Несколько дней назад обслуживание карт российской платежной системы приостановил государственный банк Киргизии «Айыл-банк». О приостановке заявили также «Доскредобанк», «Бакай банк», «Кыргызстан».

Трудности при использовании российских карт возникают во многих странах. Cтало известно, что Шри-Ланка не будет принимать карты «Мир». При этом ранее в посольстве Шри-Ланки в Москве не исключали возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться картами этой платежной системы.

Обслуживание карт приостановил также один из крупнейших таджикистанских банков из-за «технических неполадок в работе российской платежной системы». В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.