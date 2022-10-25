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Финансы

Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт «Мир»

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Такое решение принял «Айыл-банк». Финансовая организация объясняет приостановку техническими причинами.

Roman Arbuzov / Shutterstock.com

 «Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО "Айыл Банк", – говорится в сообщении на сайте банка.

Ранее о приостановке обслуживания карт российской платежной системы «Мир» заявили еще несколько банков Киргизии.

Трудности при использовании российских карт возникают во многих странах. Cтало известно, что Шри-Ланка не будет принимать карты «Мир». При этом ранее в посольстве Шри-Ланки в Москве не исключали возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться картами этой платежной системы.

В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.

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