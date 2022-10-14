Шри-Ланка не будет принимать российские карты «Мир»

«Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе», — заявил регулятор.

При этом ранее в посольстве Шри-Ланки в Москве не исключали возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться картами этой платежной системы.

Трудности при использовании российских карт возникают во многих странах. Например, в Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир» — причиной стало «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы».

Обслуживание карт приостановил также один из крупнейших таджикистанских банков из-за «технических неполадок в работе российской платежной системы». В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.