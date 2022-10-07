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Ассоциация туроператоров: Шри-Ланка готова дистанционно открывать международные карты для россиян

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Государство не исключает возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране картами «Мир». Помимо этого, Шри-Ланка готова позволить россиянам оформлять международные банковские карты в местном банке. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на посольство.

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Как сообщили ланкийские дипломаты, примерно через 1-2 месяца у россиян может появиться возможность оформлять на Шри-Ланке банковские карты в банке People's Bank Sri Lanka. «Нацинвестпромбанк ведёт соответствующие переговоры с People's Bank. Два банка сейчас находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета»», – цитирует АТОР посольство Шри-Ланки в Москве.

По данным Ассоциации туроператоров, россияне смогут оформлять карты ланкийского банка (Visa и Mastercard) дистанционно из России и получать их, прилетев в страну.

Отмечается, что информации о том, можно ли будет использовать такие карты за пределами Шри-Ланки, в какой валюте и каким образом пополнять их в России, пока нет. В посольстве также не исключили возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране картами российской платежной системы «Мир».

Ранее стало известно, что Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит россиянам без проблем оплачивать покупки внутри страны. 

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