Ассоциация туроператоров: Шри-Ланка готова дистанционно открывать международные карты для россиян

Как сообщили ланкийские дипломаты, примерно через 1-2 месяца у россиян может появиться возможность оформлять на Шри-Ланке банковские карты в банке People's Bank Sri Lanka. «Нацинвестпромбанк ведёт соответствующие переговоры с People's Bank. Два банка сейчас находятся на финальной стадии подписания договора об открытии корреспондентского счета»», – цитирует АТОР посольство Шри-Ланки в Москве.

По данным Ассоциации туроператоров, россияне смогут оформлять карты ланкийского банка (Visa и Mastercard) дистанционно из России и получать их, прилетев в страну.

Отмечается, что информации о том, можно ли будет использовать такие карты за пределами Шри-Ланки, в какой валюте и каким образом пополнять их в России, пока нет. В посольстве также не исключили возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться в стране картами российской платежной системы «Мир».

Ранее стало известно, что Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит россиянам без проблем оплачивать покупки внутри страны.