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Турция предложила использовать платежную систему Troy в качестве альтернативы картам «Мир»

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Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.

Roman Arbuzov / Shutterstock.com

По данным газеты, делегации обеих стран давно ведут переговоры по этому вопросу. Продвижение наметилось на состоявшемся в Казани заседании Центробанков Турции и России.

«С одобрения Центрального банка России, не находящиеся под санкциями российские банки смогут перейти к использованию системы Troy либо открыть соответствующие счета в действующих в России турецких кредитных организациях, интегрированных с этой системой. В результате российские туристы смогут совершать покупки с помощью этих карт в нашей стране», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир». Перестали принимать оплату российскими картами и в некоторых гостиничных сетях Турции

Глава Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир», Владимир Комлев высказал мнение о том, что ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой».

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