Турция предложила использовать платежную систему Troy в качестве альтернативы картам «Мир»

По данным газеты, делегации обеих стран давно ведут переговоры по этому вопросу. Продвижение наметилось на состоявшемся в Казани заседании Центробанков Турции и России.

«С одобрения Центрального банка России, не находящиеся под санкциями российские банки смогут перейти к использованию системы Troy либо открыть соответствующие счета в действующих в России турецких кредитных организациях, интегрированных с этой системой. В результате российские туристы смогут совершать покупки с помощью этих карт в нашей стране», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир». Перестали принимать оплату российскими картами и в некоторых гостиничных сетях Турции.

Глава Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир», Владимир Комлев высказал мнение о том, что ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой».