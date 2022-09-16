Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Регулятор отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ.

«По нашему прогнозу, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», —сообщили в Банке России.

Снижение ВВП России по итогам 2022 года может доходить к верхней границе июльского прогнозного диапазона в 4-6%. Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы указывают, что динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле.

Напомним, последний раз ключевую ставку понижали 22 июля. Тогда она опустилась с 9,5% до 8%. В конце февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% из-за роста девальвационных и инфляционных рисков. Спустя почти месяц, 8 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 17%. 29 апреля регулятор вновь изменил значение индикатора, снизив его до 14%. Это объяснялось «замедлением текущих темпов роста цен, укреплением рубля и охлаждением потребительской активности». А после снижение происходило до 11%, а затем и до 9,5%.

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