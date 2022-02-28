Банк России резко поднял ключевую ставку до 20%

Как отмечается в сообщении регулятора, внешние условия для российской экономики «кардинально изменились», поэтому повышение ключевой ставки «позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски». Также в ЦБ отмечают, что данная мера позволит «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, также Банк России принял дополнительные меры поддержки кредитных организаций. Регулятор разрешил не учитывать проблемы заемщиков, вызванные введением санкций.