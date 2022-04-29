Центральный банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта, до 14%. Это уже второе за текущий месяц снижение ставки: 8 апреля ЦБ снизил ее с 20% до 17% на внеочередном заседании.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — указано в сообщении.

По данным ЦБ, последние недельные данные указывают на замедление инфляции. Это произошло за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности.

Регулятор также назвал важные показатели для дальнейшей динамики цен. Среди них —эффективность импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция будет находится в диапазоне 18-23% в 2022 году, в 2023 прогнозируется снижение до 5-7%, а к 2024 году она вернется к целевой отметке в 4%.