Банк России понизил ключевую ставку с 20% до 17%

Внешние условия по-прежнему остаются сложными для российской экономики. Они же ограничивают экономическую деятельность.

«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты», — заявили в ЦБ.

Также регулятор отмечает, что годовая инфляция продолжит возрастать, однако последние недельные данные указывают на «существенное замедление текущих темпов роста цен».

ЦБ РФ рассматривает возможность продолжения снижения ключевой ставки. Следующее заседание Совета директоров Банка России состоится 29 апреля. Тогда снова будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.