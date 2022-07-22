ЦБ России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых

Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 1,5 процентных пункта. Это уже пятое снижение за три с половиной месяца.

В релизе регулятор отмечает, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связан как с разовыми факторами, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

Инфляционные ожидания населения уменьшились до уровня весны 2021 года. Отмечается, что деловая активность снижается медленнее, чем предполагал регулятор еще в июне. ЦБ также понизил ожидания по инфляции на конец года. По прогнозам, она составит 12-15% в 2022 году (в июне ЦБ прогнозировал 14-17%), 5-7% — в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

В июне годовая инфляция опустилась до 15,9% (после 17,1% в мае) и, по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%. В базовом сценарии с учетом нынешней ситуации в экономике Банк России сделал прогноз по сокращению ВВП в 2022 году на 4-6%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит -4—-1%. В 2024 году прирост ВВП прогнозируется в диапазоне 1,5–2,5%.

Напомним, в конце февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% из-за роста девальвационных и инфляционных рисков. Спустя почти месяц, 8 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 17%. 29 апреля регулятор вновь изменил значение индикатора, снизив его до 14%. Это объяснялось «замедлением текущих темпов роста цен, укреплением рубля и охлаждением потребительской активности». А после снижение происходило до 11%, а затем и до 9,5%.