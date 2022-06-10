ЦБ России понизил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России по итогам заседания снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до 9,5%. Последний раз ставку снижали 26 мая. На пересмотр ставки повлияло то, что замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем ЦБ ожидал ранее.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, по оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле), что значительно ниже апрельского прогноза. ЦБ ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0-17,0% (в апреле прогнозировалось 18-23%).

«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении ЦБ.

В конце февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% из-за роста девальвационных и инфляционных рисков. Спустя почти месяц, 8 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 17%. 29 апреля регулятор вновь изменил значение индикатора, снизив его до 14%. Это объяснялось «замедлением текущих темпов роста цен, укреплением рубля и охлаждением потребительской активности».